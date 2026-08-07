Betssy Chávez: ¿qué hizo en el intento de golpe de Pedro Castillo y por qué viene a México?

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Betssy Chávez llegará a México. Foto AFP

La ex primera ministra de Perú, Betssy Chávez, salió de Lima rumbo a México después de que el gobierno peruano le otorgó un salvoconducto para hacer efectivo el asilo diplomático que le concedió el Gobierno de México, en un caso relacionado con el intento de disolver el Congreso anunciado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

La salida de Chávez ocurre en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú, que permanecían rotas desde 2025 debido a la decisión mexicana de otorgarle protección diplomática.

México mantiene el reconocimiento del asilo concedido a la exfuncionaria, mientras que Perú sostiene que conserva el derecho de solicitar su extradición, conforme a los mecanismos internacionales aplicables.

¿Qué papel tuvo Betssy Chávez en el intento de golpe de Pedro Castillo?

Betssy Chávez es abogada y política peruana. Durante el gobierno de Pedro Castillo ocupó los cargos de ministra de Trabajo, ministra de Cultura y presidenta del Consejo de Ministros, equivalente a primera ministra.

Chávez fue la última jefa del gabinete ministerial antes de la destitución de Castillo, ocurrida el 7 de diciembre de 2022.

Ese día, Castillo dirigió un mensaje a la nación en el que anunció la disolución del Congreso, la instauración de un gobierno de excepción, la emisión de decretos y la reorganización del sistema judicial.

Las Fuerzas Armadas y otras instituciones rechazaron el anuncio. Posteriormente, el Congreso destituyó a Castillo y el entonces presidente fue detenido cuando se dirigía hacia la Embajada de México.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público de Perú y retomada por Reuters, Chávez no es señalada por haber pronunciado el mensaje presidencial.

La Fiscalía peruana sostiene que la ex primera ministra presuntamente participó en la preparación y coordinación de las acciones relacionadas con la disolución del Congreso.

Entre los señalamientos de la Fiscalía se encuentran:

Que Chávez conocía previamente el contenido del mensaje presidencial

Que participó en reuniones donde se discutieron las medidas que se anunciarían a la postre

Que colaboró en la ejecución del plan para cerrar el Congreso

Por estos hechos, a Chávez se le procesó por conspiración vinculada con el intento de autogolpe. La exfuncionaria ha rechazado las acusaciones y sostiene que desconocía el anuncio que finalmente realizó Pedro Castillo.

Después de los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022, a Chávez se le detuvo en junio de 2023. Permaneció varios meses en prisión preventiva y posteriormente continuó su proceso en libertad bajo determinadas condiciones.

En 2025, la Fiscalía peruana solicitó una pena de 25 años de prisión al considerar que Chávez participó en la conspiración relacionada con el intento de autogolpe.

¿Por qué México le dio asilo a Betssy Chávez y por qué viaja ahora?

El Gobierno de México concedió asilo diplomático a Betssy Chávez, una figura contemplada en la Convención de Caracas de 1954.

Después de recibir el asilo, Chávez permaneció resguardada en la Embajada de México en Lima mientras esperaba autorización para salir de Perú.

El gobierno peruano rechazó la decisión mexicana y consideró que el otorgamiento del asilo constituía una injerencia en sus asuntos internos. El caso derivó en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países durante 2025.

La situación cambió en agosto de 2026, cuando Perú otorgó el salvoconducto que permitió a Chávez abandonar el territorio peruano y viajar a México.

La salida está relacionada con el proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Chávez salió de Perú en buen estado de salud y emprendió el viaje hacia México una vez autorizado el documento.

El salvoconducto permitió hacer efectivo el asilo diplomático que México le había concedido previamente.

El gobierno peruano, sin embargo, mantiene su posición respecto al proceso judicial contra la ex primera ministra. Aunque autorizó su salida del país, sostiene que conserva el derecho de solicitar la extradición de Betssy Chávez, dependiendo del desarrollo de las investigaciones y procesos judiciales y de los mecanismos establecidos por el derecho internacional.

Cronología del caso Betssy Chávez

7 de diciembre de 2022: Pedro Castillo anuncia la disolución del Congreso; posteriormente se le destituye y detiene

Pedro Castillo anuncia la disolución del Congreso; posteriormente se le destituye y detiene Junio de 2023: Betssy Chávez es detenida por su presunta participación en los hechos

Betssy Chávez es detenida por su presunta participación en los hechos 2025: México concede asilo diplomático a Chávez

México concede asilo diplomático a Chávez 2025: Perú rompe relaciones diplomáticas con México por la decisión de otorgarle asilo

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por la decisión de otorgarle asilo Agosto de 2026: Perú concede el salvoconducto y Chávez sale del país rumbo a México

Perú concede el salvoconducto y Chávez sale del país rumbo a México Agosto de 2026: México y Perú avanzan en el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas

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