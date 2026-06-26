Casi mil muertos tras los terremotos en Venezuela; ONU reporta más de 50 mil desaparecidos

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Foto: AFP

Los terremotos en Venezuela dejaron un saldo de 920 muertos y casi 3 mil heridos, de acuerdo con el más reciente balance oficial y datos de la ONU señalan más de 50 mil desaparecidos. Además se suma una replica de magnitud 4.4 volvió a sacudir La Guaira, Venezuela, durante la madrugada de este viernes.

La tragedia provocada por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, registrados el miércoles, mantiene en marcha una compleja operación de búsqueda y rescate, mientras aumenta la desesperación entre familiares de las víctimas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este viernes que la cifra oficial de fallecidos ascendió a 920. Por su parte, el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, señaló que más de 50 mil personas continúan desaparecidas, mientras el gobierno venezolano reporta cerca de 3 mil lesionados.

La réplica de 4.4 ocurre mientras siguen las labores de rescate

El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 12:19 de la madrugada, lo que provocó que numerosos habitantes salieran nuevamente de sus viviendas por temor a nuevos derrumbes o fallas estructurales.

La réplica se registró en uno de los estados más afectados por la reciente actividad sísmica y complicó las labores que realizan equipos de emergencia, rescatistas y autoridades de protección civil.

Zonas dañadas en Venezuela por doble terremoto. Foto: AFP. Foto: AFP

La Guaira concentra la devastación por los terremotos en Venezuela

El estado de La Guaira, vecino de Caracas, es una de las zonas más afectadas. Decenas de edificios colapsaron y familiares, vecinos y voluntarios continúan removiendo escombros para localizar sobrevivientes.

Habitantes denunciaron la falta de maquinaria pesada para acelerar las labores de rescate y pidieron mayor apoyo de las autoridades. “Necesitamos máquinas”, gritaron vecinos frente a inmuebles derrumbados, mientras otros intentan retirar escombros con sus propias manos.

Ante la emergencia, Jorge Rodríguez informó que todo el estado de La Guaira fue militarizado para reforzar la seguridad y apoyar las operaciones de rescate, luego de que también se registraran saqueos.

Foto: AFP. Foto: AFP Foto: AFP

Llega ayuda internacional a Venezuela

Equipos especializados de 17 países comenzaron a movilizarse para apoyar las labores de búsqueda. Rescatistas de México, Colombia, El Salvador y Ecuador ya se encuentran en territorio venezolano, mientras también arribaron brigadas e insumos desde Chile y Suiza.

Estados Unidos anunció un paquete de 150 millones de dólares en asistencia humanitaria y el envío de dos buques de guerra, aviones y helicópteros. Además, un general del Comando Sur ya se encuentra en Caracas para coordinar el apoyo.

Las autoridades informaron que desde el doble sismo se han registrado más de 130 réplicas, mientras continúan las labores para localizar a miles de personas desaparecidas.

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