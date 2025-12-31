GENERANDO AUDIO...

Volcadura en el Circuito Exterior Mexiquense. Foto: Fernando Cruz

Noticias de hoy 31 de diciembre 2025, en un minuto:

Localizan cilindro con gas cloro

El cilindro de gas cloro, altamente peligroso, que fue robado en Morelia, ya fue localizado la mañana de este miércoles en esa misma ciudad.

Suben precios de zonas arqueológicas en 2026

Visitar la Zona arqueológica de Teotihuacán subirá de precio a partir de 2026. La entrada costará 210 pesos y 105 para personas que acrediten su nacionalidad mexicana con documentación oficial.

Río de Janeiro rompe récord de fiesta de Año Nuevo

Río de Janeiro recibió el título de mayor fiesta de Año Nuevo del mundo del Libro Guinness de los Récords, un reconocimiento a su famosa celebración masiva con shows musicales frente al mar.

Volcadura de transporte deja 12 heridos

Al menos 12 pasajeros heridos, fue el saldo que dejó la volcadura de una unidad de transporte público que transitaba por el Circuito Exterior Mexiquense.

Cierran Reforma por festejo de fin de año

Los carriles centrales de Paseo de la Reforma permanecerán cerrados por la celebración del Año Nuevo 2026 en el Ángel de la Independencia.

