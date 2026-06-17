Papa León XIV celebra acuerdo entre EE.UU. e Irán, pero lanza duro mensaje por guerra en Ucrania

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Papa León XIV. Foto: AFP

El Papa León XIV celebró este miércoles en el Vaticano el acuerdo marco de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que lanzó un llamado urgente para poner fin a la guerra en Ucrania, conflicto que calificó como doloroso y devastador por el creciente número de víctimas inocentes, rescatistas fallecidos y daños al patrimonio cultural.

Durante su audiencia semanal, el pontífice calificó como un “alentador trabajo de diálogo y negociación” el memorando de entendimiento alcanzado esta semana entre Estados Unidos e Irán, acuerdo que contó con la mediación de Pakistán y que busca poner fin a la contienda en Oriente Medio.

Ante este avance diplomático, León XIV expresó su gratitud a quienes participaron en las negociaciones y manifestó su esperanza de que el acuerdo ayude a fortalecer la confianza mutua entre las partes involucradas.

“Espero que este acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, al promover sendas de diálogo y cooperación entre los pueblos”, declaró el obispo de Roma durante el encuentro celebrado en el Vaticano.

Sin embargo, el líder de la Iglesia católica aprovechó también el mensaje para referirse a la guerra en Ucrania, sobre la cual expresó profunda preocupación por la violencia que continúa extendiéndose y por las consecuencias humanas que sigue dejando el conflicto.

A través de un mensaje difundido posteriormente, León XIV señaló que siguen llegando noticias dolorosas desde Ucrania y lamentó el alto costo humano que continúa provocando la guerra.

Llegan noticias dolorosas sobre la guerra en #Ucrania, que sigue extendiéndose: numerosas víctimas inocentes, rescatistas muertos, iglesias y lugares del patrimonio cultural devastados por las llamas. Expreso mi cercanía a cuantos lloran la pérdida de sus seres queridos, a los… — Papa León XIV (@Pontifex_es) June 17, 2026

“Tantas víctimas inocentes y socorristas muertos, tantas iglesias y tanta herencia cultural devastada por las llamas”, expresó el pontífice al referirse al conflicto que se mantiene activo desde febrero de 2022.

El Papa manifestó además cercanía con las familias que han perdido a seres queridos, con las personas heridas y con quienes continúan ayudando en medio de la violencia.

“Estoy cerca de quienes guardan luto por sus seres queridos, estoy con los heridos y con quienes, en medio de la violencia, siguen sirviendo la vida con valentía”, afirmó.

Finalmente, León XIV hizo un llamado para abrir caminos de diálogo que permitan detener el conflicto y alcanzar una paz duradera.

“Oremos juntos para que esta guerra termine. Pidamos al Señor que abra vías de diálogo, que apague el odio y que haga posible una paz justa y duradera”, concluyó.

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