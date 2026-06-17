Trump vuelve a amenazar a Irán pese al acuerdo de paz

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Foto: Getty

A dos días de la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el presidente Donald Trump lanzó una nueva advertencia a Teherán y aseguró que su gobierno retomaría las acciones militares si considera que el país persa incumple los compromisos pactados.

Durante su participación en la cumbre del G7, celebrada en la ciudad francesa de Evian, el mandatario estadounidense afirmó que el entendimiento alcanzado con Irán representa una oportunidad para estabilizar la región, aunque dejó claro que mantendrá presión sobre el régimen iraní.

Trump advierte sobre posibles nuevos ataques

Ante medios de comunicación, Trump señaló que el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán es apenas un protocolo inicial y aseguró que Estados Unidos respondería con fuerza si Irán no respeta lo establecido.

El mandatario sostuvo que su administración mantiene vigilancia sobre el comportamiento del gobierno iraní y reiteró que no permitirá que el país avance hacia el desarrollo de armamento nuclear.

Las declaraciones se producen mientras ambas naciones se preparan para formalizar en Suiza el acuerdo que busca poner fin al conflicto que estalló este año en Oriente Medio.

Acuerdo de paz será firmado en Suiza

La ceremonia oficial está prevista para este viernes y marcará el inicio de una nueva etapa de negociaciones entre ambas partes.

Tras la firma, representantes de Estados Unidos e Irán iniciarán conversaciones durante un periodo de 60 días para definir los términos de un acuerdo definitivo que permita consolidar el alto al fuego y atender los temas pendientes.

Entre los asuntos que seguirán sobre la mesa se encuentra el programa nuclear iraní, uno de los principales puntos de tensión entre ambos gobiernos.

G7 respalda el entendimiento entre Washington y Teherán

Los líderes de las principales economías industrializadas reunidos en el G7 calificaron el acuerdo como una oportunidad histórica para reducir las tensiones en Oriente Medio y evitar una nueva escalada militar en la región.

El respaldo internacional llega después de varios meses de enfrentamientos que dejaron importantes consecuencias políticas y militares para Irán.

Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán

El conflicto comenzó el 28 de febrero, cuando una serie de ataques aéreos provocaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como de otras figuras clave del aparato político y militar de la República Islámica.

Tras cinco semanas de enfrentamientos, las partes alcanzaron una tregua que entró en vigor el pasado 8 de abril.

Ahora, con la firma del acuerdo prevista para este viernes, Washington y Teherán buscarán construir una ruta diplomática que permita poner fin de manera definitiva a la guerra.

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