Reino Unido afirma que las Malvinas son británicas tras declaraciones de Milei

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Reino Unido responde a Milei sobre las Islas Malvinas. Foto: AFP

El Gobierno de Reino Unido reafirmó este viernes que las Islas Malvinas “son británicas” y aseguró que mantiene un compromiso “absoluto e inquebrantable” con el archipiélago, luego de las recientes declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre la disputa de soberanía.

El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, respondió a Milei después de que el mandatario argentino hablara de “vientos de cambio favorables” y anunciara medidas contra petroleras que operen en las islas sin autorización de Buenos Aires.

Milei’s statement overnight tells us more about domestic politics in Argentina than it does about the Falkland Islands.



The Falklands are British because Falkland Islanders choose to be British.



Our commitment to the Falklands is absolute and unshakeable 🇬🇧 🇫🇰 pic.twitter.com/pi0xd7OhYS — Wes Streeting (@wesstreeting) September 4, 2026

Reino Unido defiende soberanía sobre las Islas Malvinas

Streeting señaló que las declaraciones de Javier Milei responden más a la política interna de Argentina que a la situación de las Islas Falkland, como las denomina el Gobierno británico.

Las Islas Falkland son británicas porque los residentes de las Islas Falkland eligieron ser británicos.

El ministro agregó que el compromiso de Reino Unido con las Malvinas es “absoluto e inquebrantable”. Así, descartó cualquier cambio en la postura de Londres sobre la soberanía del archipiélago.

Milei anuncia sanciones contra petroleras

Horas antes, Milei anunció que firmará un decreto para acelerar el endurecimiento de las sanciones contra empresas que participen en actividades de extracción de petróleo en las Malvinas sin autorización de Argentina.

El presidente argentino también adelantó la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y un incremento de las capacidades de telecomunicaciones en esa provincia del extremo sur del país.

Durante su mensaje, Milei calificó a las Malvinas como “territorio argentino bajo ocupación británica”. Además, sostuvo que el archipiélago pertenece a Argentina “por historia y por derecho”.

Milei menciona postura de Estados Unidos

El mandatario argentino también hizo referencia a recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de revisar el respaldo de Washington a Londres en la disputa por la soberanía de las islas. Milei afirmó que Estados Unidos evalúa un cambio de posición debido a la relación estratégica que mantiene con Argentina.

Por ahora, la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas continúa sin una solución entre ambos países. A la par, sus gobiernos mantienen posturas contrapuestas sobre el territorio.

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