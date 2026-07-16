Reino Unido pide a la FIFA investigar pancarta de Malvinas mostrada por Argentina tras eliminar a Inglaterra

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Foto: AFP

El Gobierno del Reino Unido pidió a la FIFA abrir una investigación por la pancarta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” que jugadores de la selección argentina exhibieron tras derrotar 2-1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

La solicitud fue realizada por el ministro británico de Empresa y Comercio, Peter Kyle, quien consideró que el futbol debe mantenerse al margen de temas políticos y que corresponde al organismo rector del balompié revisar lo ocurrido al finalizar el encuentro disputado en Atlanta.

Foto: Reuters

Reino Unido pide una investigación a la FIFA

Peter Kyle afirmó que la FIFA debe realizar una investigación “exhaustiva” sobre el despliegue de la pancarta, al considerar que uno de los principios del torneo es mantener separadas la política y el deporte.

Las declaraciones del ministro fueron respaldadas por el Gobierno del primer ministro Keir Starmer, cuyo portavoz reiteró que la postura británica sobre las islas no ha cambiado y sostuvo que la autodeterminación corresponde a los habitantes del archipiélago.

La pancarta apareció tras el triunfo de Argentina

La pancarta fue mostrada por varios jugadores argentinos después del silbatazo final y colocada sobre el césped por Giovani Lo Celso, luego de que la Albiceleste asegurara su pase a la final del Mundial al vencer a Inglaterra por 2-1.

Hasta el momento, la FIFA no ha informado si iniciará un procedimiento disciplinario por este hecho.

Foto: Reuters

La disputa por las Islas Malvinas sigue vigente

Las Islas Malvinas, ubicadas en el Atlántico Sur, son motivo de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido desde hace décadas.

En 1982 ambos países libraron una guerra por el control del archipiélago, conflicto que dejó 649 militares argentinos y 255 británicos fallecidos. Desde entonces, Argentina mantiene su reclamación sobre la soberanía de las islas, mientras que el Reino Unido sostiene que el futuro del territorio debe decidirse conforme al principio de autodeterminación de sus habitantes.

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