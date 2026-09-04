Trump nombra a Adam Telle como secretario interino del Ejército de EE. UU.

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Donald Trump nombró secretario interino del Ejército. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Adam Telle como secretario interino del Ejército estadounidense, en reemplazo de Dan Driscoll, quien renunció esta semana en medio de tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Trump informó que Telle, quien se desempeñaba como subsecretario del Ejército para Obras Públicas, asumirá el cargo con efecto inmediato.

“Me complace anunciar que Adam Telle, el actual subsecretario del Ejército para Obras Públicas, se convertirá en secretario interino del Ejército, con efecto inmediato”, Donald Trump, presidente de Estados Unidos

¿Quién es Adam Telle, nuevo secretario del Ejército?

Telle llegó al cargo de subsecretario en agosto de 2025, después de ser confirmado por el Senado de Estados Unidos.

Antes de incorporarse al Departamento del Ejército, desarrolló buena parte de su trayectoria profesional como asistente en el Capitolio.

Su nombramiento ocurre tras la salida de Driscoll, quien había ocupado la secretaría del Ejército durante la administración de Trump.

Dan Driscoll renunció en medio de tensiones

La Casa Blanca confirmó hace unos días la renuncia de Dan Driscoll, luego de reportes sobre desacuerdos entre el funcionario y Hegseth.

La subsecretaria principal de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, destacó el trabajo de Driscoll y aseguró que fue efectivo para impulsar la agenda de Trump dentro del Departamento del Ejército.

Driscoll también participó en negociaciones relacionadas con la guerra en Ucrania.

El exsecretario tenía además una relación cercana con el vicepresidente JD Vance, con quien fue compañero en la facultad de Derecho.

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