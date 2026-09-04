Más de 100 drones de cárteles han sido derribados en la frontera con EE. UU., según Fox News

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Operaciones de EE. UU. en la frontera van contra drones. Foto: Cuartoscuro.

Estados Unidos ha derribado más de 100 drones presuntamente utilizados por organizaciones criminales en la frontera con México durante agosto, de acuerdo con información difundida por Fox News, que cita a un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense.

La cifra representa la primera vez que el Pentágono revela la frecuencia con la que emplea sistemas antidrones para neutralizar aeronaves que, según sus investigaciones, son utilizadas por cárteles para vigilar movimientos de las autoridades y apoyar actividades ilícitas en la región fronteriza.

100 suspected cartel drones shot down at US border in August alone — Fox



'Counter UAS tech, including sophisticated lasers, used to take down drones' pic.twitter.com/zeE2kujBhP — RT Intl (@RT_on_X) September 3, 2026

Operativos se realizan en coordinación con México

De acuerdo con Fox News, las acciones forman parte de una estrategia conjunta entre autoridades estadounidenses y mexicanas para enfrentar el uso creciente de drones por parte de organizaciones criminales.

El portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, aseguró que las operaciones se desarrollan con coordinación binacional.

“Estados Unidos está empleando tecnología defensiva antidrones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza de las amenazas de drones vinculadas a cárteles. Estas acciones se coordinan estrechamente con las autoridades militares y fronterizas mexicanas para garantizar la seguridad y evitar conflictos a ambos lados de la frontera”, declaró Wilson.

Utilizan sistemas láser y tecnología especializada

Las autoridades estadounidenses han incorporado sistemas antidrones de despliegue rápido y tecnologías de energía dirigida para detectar e inutilizar estos aparatos.

Entre ellos se encuentra el AMP-HEL, el sistema láser militar que recientemente fue utilizado por primera vez en una operación real contra drones presuntamente vinculados a grupos criminales en la frontera con México.

Buscan frenar vigilancia y actividades criminales

Según el Departamento de Defensa, los grupos criminales recurren cada vez más a aeronaves no tripuladas para monitorear movimientos de fuerzas de seguridad, vigilar rutas y facilitar operaciones ilícitas.

Un funcionario del Departamento de Guerra explicó que el despliegue forma parte de una estrategia más amplia de “defensa antidrones de rápida implementación”, que combina tecnología, personal capacitado y nuevas capacidades operativas para contrarrestar este tipo de amenazas.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han detallado a qué organizaciones criminales pertenecerían los más de 100 drones derribados durante agosto.

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