Llega a Cuba sexto cargamento de ayuda humanitaria enviado por México

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Nuevo cargamento de ayuda humanitaria llega a Cuba procedente de México. Foto: AFP.

El carguero “Asian Katra” ingresó la mañana de este domingo 7 de junio al puerto de La Habana con un nuevo envío de ayuda humanitaria procedente de México. Se trata del sexto cargamento enviado por el Gobierno mexicano a la isla desde febrero de este año.

La llegada del buque ocurre mientras Cuba enfrenta una crisis económica y social, así como restricciones en el suministro de combustibles derivadas de las medidas impuestas por Estados Unidos a finales de enero.

🚢 | Con 1 700 toneladas de ayuda desde México y Belice, el buque Asian Katra atracó en La Habana este domingo.



Alimentos e insumos de primera necesidad que confirman que en los momentos difíciles, Cuba no está sola. 🇲🇽🇧🇿🇨🇺 pic.twitter.com/Iwb0iRnsJk — Gobierno Cuba 🇨🇺 (@GobiernoCuba) June 7, 2026

Ayuda humanitaria mexicana llega a Cuba

El carguero “Asian Katra”, con bandera de Panamá, arribó a la bahía de La Habana durante las primeras horas del domingo.

Este nuevo envío forma parte de los cargamentos de ayuda humanitaria mexicana que han llegado a la isla en los últimos meses. Desde febrero, México ha realizado seis envíos con apoyo humanitario destinado a Cuba.

La nación caribeña se encuentra a aproximadamente 150 kilómetros de las costas del estado de Florida, en Estados Unidos.

Bloqueo petrolero y situación en Cuba

A finales de enero, Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero a Cuba al señalar que la isla representaba una “amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense.

Desde la entrada en vigor de esa medida, únicamente se ha permitido el atraque de un petrolero procedente de Rusia. De acuerdo con la información disponible, las reservas derivadas de ese suministro ya se agotaron.

El pasado jueves, el representante de la Organización de las Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichon, alertó sobre el avance de una emergencia humanitaria que afecta a 9.6 millones de habitantes.

Durante su pronunciamiento, señaló que la situación ocurre al inicio de la temporada de huracanes y advirtió sobre el deterioro de las condiciones en distintos sectores del país.

Asimismo, indicó que el plan de acción humanitaria impulsado por la ONU hace dos meses contempla recursos superiores a los 90 millones de dólares. Sin embargo, detalló que hasta el momento solo se ha financiado alrededor de una tercera parte del monto previsto.

Pichon afirmó que, desde la puesta en marcha de ese programa, las condiciones se han deteriorado en casi todos los sectores evaluados.

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