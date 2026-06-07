Trump interrumpe entrevista con NBC tras preguntas sobre fraude electoral

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump en entrevista con Kristen Welker, de NBC. Foto: X de Kristen Welker,.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó de manera abrupta una entrevista con una periodista de NBC, tras ser cuestionado sobre sus afirmaciones de fraude en las elecciones presidenciales de 2020.

WOW — Trump crashes out and cuts his interview with Welker short as she presses him on his lack of evidence for claiming elections are rigged



"You're either crooked or you're stupid. Let's call it quits. Because I've had enough. Thank you darling," he tells her."



"I traveled… pic.twitter.com/qQaNIDnX4y — Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026

El intercambio ocurrió durante una conversación grabada en Wisconsin y transmitida este domingo por la cadena estadounidense.

My interview with President Trump on Friday afternoon was unfortunately complicated by weather issues. In spite of those challenges, we still had a substantial conversation on issues from the Iran war to the economy to the so-called “anti-weaponization” fund. Tune in for the full… pic.twitter.com/zjYCVOZiCF — Kristen Welker (@kwelkernbc) June 7, 2026

La conductora Kristen Welker pidió en varias ocasiones que Trump presentara pruebas que respaldaran sus señalamientos sobre presuntas irregularidades en las elecciones de 2020. Durante la entrevista, también abordó declaraciones recientes del mandatario sobre el proceso electoral en California y un fondo denominado “anti-weaponization”, relacionado con personas que, según Trump, fueron afectadas por acciones del Gobierno federal.

El momento de mayor tensión se produjo cuando Welker insistió en la falta de evidencia presentada para sustentar las acusaciones de fraude electoral. Trump respondió cuestionando la credibilidad de la cadena y de diversos medios de comunicación, antes de anunciar que daba por terminada la conversación.

Here's the full chain of events that led to Trump storming out of his interview with Kristin Welker, beginning with her pressing him on the weaponization fund, continuing with her pointing out the baselessness of his "rigged election" lies, and concluding with him calling her… pic.twitter.com/p8frVtICTt — Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026

Trump y fraude electoral: así ocurrió el intercambio con NBC

Durante el diálogo, Trump reiteró que las elecciones de 2020 fueron objeto de irregularidades y sostuvo que existen pruebas que respaldan sus afirmaciones. Welker respondió señalando que no se habían presentado evidencias que demostraran dichas acusaciones y continuó formulando preguntas sobre el tema.

En la parte final de la entrevista, el mandatario estadounidense acusó a NBC y a otros medios de mantener una cobertura parcial sobre su administración. Posteriormente afirmó que había tenido suficiente de la conversación y se retiró del encuentro antes de concluir la entrevista programada.

Las imágenes del momento fueron difundidas por NBC y posteriormente compartidas en distintas plataformas digitales, donde se observó el cierre anticipado de la conversación entre el presidente y la periodista.

Elecciones de 2020 y petición de pruebas marcaron la entrevista

El intercambio se centró en las reiteradas declaraciones de Trump sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020. Desde el fin de esos comicios, el republicano ha sostenido públicamente que existieron irregularidades en el proceso electoral, mientras que organismos electorales y tribunales han revisado múltiples impugnaciones relacionadas con esos señalamientos.

Además del tema electoral, la entrevista incluyó preguntas sobre política exterior, el fondo de compensación denominado “anti-weaponization” y otros asuntos de la agenda nacional. Sin embargo, el debate relacionado con las acusaciones de fraude electoral fue el que derivó en el final anticipado de la conversación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.