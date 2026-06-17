¿No has habilitado tu Buzón Tributario? El SAT puede aplicar multas de hasta 11 mil pesos

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El SAT recuerda que debes activar el Buzón Tributario. Foto: Getty Images

El Buzón Tributario del SAT es el canal oficial de comunicación electrónica entre la autoridad fiscal y los contribuyentes en México, y desde el 1 de enero de 2026 las multas por no habilitarlo o no mantener actualizados los medios de contacto ya pueden aplicarse.

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📢✨ ¡No lo olvides!



El Buzón Tributario es el medio oficial por el que el SAT se comunica contigo como persona contribuyente. 📬💼



🔄 Mantén siempre actualizados tus medios de contacto:



📧 Correo electrónico



📱 Número telefónico



Así recibirás una alerta cuando… pic.twitter.com/BKM1SKzcpu — PRODECON México (@ProdeconMexico) May 25, 2026

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), este sistema permite enviar notificaciones sobre actos administrativos, requerimientos, resoluciones y mensajes de interés. Además, los contribuyentes pueden presentar promociones, avisos y responder solicitudes de información.

La operación del Buzón Tributario está prevista en el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación.

¿Qué es el Buzón Tributario del SAT?

El Buzón Tributario funciona como una plataforma digital que centraliza la comunicación entre el SAT y las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

A través de esta herramienta, la autoridad fiscal puede:

Enviar notificaciones oficiales

Comunicar requerimientos de información

Informar sobre resoluciones administrativas

Compartir avisos de interés fiscal

Por su parte, los contribuyentes pueden:

Presentar promociones

Atender requerimientos

Enviar documentación

Dar seguimiento a trámites fiscales

¿Quiénes deben activar el Buzón Tributario?

El SAT señala que las personas físicas y morales inscritas en el RFC tienen asignado un Buzón Tributario y deben habilitarlo mediante el registro y confirmación de sus medios de contacto.

Sin embargo, existen excepciones.

No están obligados a habilitarlo:

Personas físicas y morales con situación fiscal de cancelados

Personas físicas sin obligaciones fiscales ni actividad económica

Algunos asalariados y asimilados a salarios que hayan obtenido ingresos menores a 400 mil pesos durante el ejercicio fiscal anterior

Por ello, la obligación aplica para la mayoría de los contribuyentes, aunque existen casos específicos exentos.

¿Cuánto multa el SAT por no activar el Buzón Tributario?

De acuerdo con los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, el incumplimiento de esta obligación puede derivar en multas que van de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos.

Las sanciones aplican por:

No habilitar el Buzón Tributario

No registrar medios de contacto

No mantener actualizados los datos de contacto

El SAT informó que la aplicación de estas sanciones tuvo una prórroga y que las multas comenzaron a ser exigibles a partir del 1 de enero de 2026.

¿Qué pasa si ignoras una notificación del SAT?

Cuando el SAT envía un documento al Buzón Tributario, el contribuyente recibe un aviso a través de los medios de contacto registrados.

A partir del día siguiente al envío del aviso electrónico, la persona cuenta con tres días para abrir el documento digital.

Si el documento no se consulta dentro de ese plazo, la notificación se tendrá por realizada al cuarto día contado a partir del día siguiente al envío del aviso.

Esto significa que, aunque el contribuyente no revise el contenido, la autoridad fiscal puede considerar legalmente efectuada la notificación.

¿El SAT puede bloquear trámites o impedir facturar?

No existe una disposición general que establezca que el simple hecho de no habilitar el Buzón Tributario provoque automáticamente el bloqueo de todos los trámites fiscales, la imposibilidad de emitir facturas electrónicas o la negativa de devoluciones de impuestos.

Sin embargo, el incumplimiento sí puede generar consecuencias.

Entre ellas se encuentran:

La imposición de multas económicas

La realización de notificaciones por otros medios, como estrados

La restricción temporal del Certificado de Sello Digital en casos donde los medios de contacto registrados no sean correctos o auténticos

La restricción temporal del Certificado de Sello Digital puede afectar la emisión de comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI).

¿Cómo activar el Buzón Tributario?

El trámite para habilitar el Buzón Tributario es gratuito y puede realizarse en línea.

El procedimiento indicado por el SAT es el siguiente:

Ingresar al portal del SAT y seleccionar la opción Buzón Tributario Acceder con RFC y Contraseña o con e.firma vigente Registrar los medios de contacto Capturar al menos un correo electrónico y un número de teléfono celular Confirmar los códigos de activación enviados por la autoridad fiscal

Los contribuyentes pueden registrar hasta cinco direcciones de correo electrónico.

En el caso de las personas morales, el acceso al sistema requiere el uso de la e.firma vigente.

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