Trump refuerza presencia en Texas ante presión electoral para republicanos

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Donald Trump llevó este viernes su agenda política a Houston, Texas, donde combinó actos oficiales, una visita a la NASA y actividades de recaudación de fondos en un momento en que el Partido Republicano enfrenta una competencia electoral relevante en el estado.

El mandatario llegó desde la noche anterior a Houston para participar en una cena de recaudación de fondos republicana. De acuerdo con el reporte desde Estados Unidos, tanto la gubernatura de Texas como un escaño del Senado están en juego, lo que ha elevado la atención del partido sobre uno de sus territorios históricamente más importantes.

Trump refuerza agenda republicana en Texas ante escenario electoral

La visita de Donald Trump a Texas tuvo un fuerte componente político. Según el corresponsal Francisco Villalobos, el presidente tiene previsto regresar al estado dentro de tres semanas para acudir a Dallas, en medio de la búsqueda republicana por conservar posiciones clave.

Durante el enlace también se señaló que el escenario político para Trump está marcado por distintos factores, entre ellos su nivel de popularidad, la situación económica, la inflación, la guerra contra Irán y su política migratoria.

El reporte destacó que la estrategia migratoria de la administración Trump también ha generado cuestionamientos entre sectores republicanos debido al impacto de las deportaciones sobre familias y comunidades con vínculos con personas indocumentadas.

Trump utiliza visita a la NASA como parte de su agenda en Houston

Dentro de su gira por Houston, Trump acudió al Centro Espacial Johnson de la NASA, donde reconoció a los cuatro integrantes de la misión Artemis 2.

Durante la ceremonia, el presidente entregó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los astronautas y anunció la creación de una academia espacial, aunque no se dieron detalles sobre su funcionamiento.

La misión Artemis 2 fue presentada como histórica por representar el regreso de seres humanos a las inmediaciones de la Luna después de más de medio siglo.

Trump también anuncia acuerdo petrolero ligado a Venezuela

Tras su visita a la NASA, y mientras se dirigía hacia Ellington Field, Trump anunció un acuerdo relacionado con petróleo y Venezuela, de acuerdo con el reporte desde Houston.

No se detallaron los alcances del acuerdo ni las empresas involucradas.

La agenda de Trump en Texas continuará en las próximas semanas con una nueva visita a Dallas, mientras los republicanos buscan fortalecer su posición política en el estado.