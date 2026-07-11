Ronald Johnson responde a Sheinbaum: destaca decomiso de 50 mil armas destinadas a México

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Ronald Johnson y Claudia Sheinbaum. Foto: AFP.

Luego de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, destacó los resultados de la administración de Donald Trump en el combate al tráfico ilegal de armas de fuego y el desmantelamiento de cárteles.

A través de su cuenta de X, el diplomático resaltó con una infografía el decomiso de 50 mil armas, 2.9 millones de cartuchos y más de 10 mil arrestos entre enero de 2025 y julio de 2026.

The Trump Administration is delivering results to dismantle the cartels and stop illegal firearms trafficking: nearly 50,000 firearms seized, almost 2.9 million rounds of ammunition seized, and more than 10,000 arrests linked to firearms trafficking. Under the leadership of… pic.twitter.com/gkepZ6SOvg — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 10, 2026

Señaló que estas cifras forman parte de los resultados de la colaboración entre ambos países para fortalecer la seguridad.

Ronald Johnson destaca decomiso de 50 mil armas

En su publicación, Ronald Johnson afirmó que la administración Trump está obteniendo resultados para desmantelar a los cárteles y detener el tráfico ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con la información difundida por el diplomático, las acciones realizadas entre enero de 2025 y julio de 2026 han permitido:

El decomiso de casi 50 mil armas de fuego .

. La incautación de casi 2.9 millones de cartuchos de munición .

. La detención de más de 10 mil personas relacionadas con el tráfico de armas de fuego.

Ronald Johnson menciona cooperación entre Trump y Sheinbaum

En el mismo mensaje, el diplomático señaló que la cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México continúa en materia de seguridad.

El embajador escribió que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum, ambos países continúan trabajando de manera conjunta para hacer que las dos naciones sean más seguras.

La publicación hace referencia a la coordinación bilateral en el combate al tráfico ilegal de armas, uno de los temas que forma parte de la agenda de seguridad entre ambos gobiernos.

Sheinbaum pide a EU reforzar acciones contra el tráfico de armas hacia México

El pasado 9 de julio, Día Internacional de la Destrucción de Armas, la presidenta Sheinbaum Pardo reiteró la exigencia al Gobierno de Estados Unidos para fortalecer las acciones contra el tráfico ilegal de armas que llegan a México, al señalar que este flujo de armamento está relacionado con la violencia en el país.

Durante sus declaraciones, la mandataria mexicana insistió en que se requiere mayor colaboración para detener el ingreso ilegal de armas provenientes de territorio estadounidense.

Sheinbaum indicó que México ha planteado en distintas ocasiones la necesidad de que Estados Unidos implemente medidas para reducir el traslado de armas hacia territorio mexicano.

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