Barco turístico vuelca y se hunde en Vietnam, hay 15 muertos

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Al menos 15 turistas murieron por accidente. Foto: AFP

Quince personas murieron este sábado luego de que un barco turístico con visitantes indios volcara y se hundiera frente a la isla de Phu Quoc, en el sur de Vietnam. De acuerdo con los primeros reportes, la embarcación navegaba cuando fue sorprendida por vientos y oleaje inusuales, lo que provocó el accidente.

Videos difundidos tras el accidente muestran a tripulantes de otras embarcaciones y habitantes de la zona participando en las labores de rescate. A pesar de la rápida respuesta, casi la mitad de las personas que iban a bordo perdió la vida.

A speedboat carrying 32 Indian tourists and 4 crew members capsized near Phu Quoc Island in southern Vietnam. According to reports, 15 Indian tourists died and 21 people were rescued. Rescue operations involved nearby boats, border guards, the navy, and coast guard, and an… pic.twitter.com/7Ze6E6PVvT — Kushal Jaiswal (@kushaljaiswal1) July 11, 2026

El barco llevaba 36 personas a bordo

De acuerdo con el medio estatal VnExpress, en la embarcación viajaban 32 turistas indios y cuatro tripulantes cuando volcó a unos 400 metros de la isla Hon May Rut Ngoai, uno de los destinos más visitados por quienes practican buceo en Phu Quoc.

Tras el accidente, embarcaciones turísticas cercanas y la guardia costera acudieron al lugar para rescatar a los pasajeros, aunque varios quedaron atrapados dentro de la lancha.

Las autoridades informaron que 21 personas fueron rescatadas, mientras que otras 15 fallecieron. El diario Tuoi Tre señaló que dos de los sobrevivientes permanecen en estado crítico.

Autoridades investigan las causas

De acuerdo con la policía local, las víctimas mortales eran 13 hombres y dos mujeres, todos de nacionalidad extranjera.

Las autoridades vietnamitas indicaron que el barco y la empresa operadora contaban con los permisos correspondientes para prestar el servicio turístico, por lo que ya se abrió una investigación para determinar qué provocó el naufragio.

La embajada de India en Vietnam informó que mantiene contacto con las autoridades locales y habilitó centros de asistencia para apoyar a las familias de las víctimas.

Por su parte, el primer ministro de India, Narendra Modi, expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos y aseguró que su gobierno da seguimiento a la emergencia.

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