Nuevos videos muestran devastación en Venezuela; van 4 mil 333 muertos por sismos

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Surgen nuevos videos de sismos en Venezuela. Foto: AFP

La cifra de muertos por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 4 mil 333, mientras continúan surgiendo nuevos videos que muestran la magnitud de la tragedia en el estado de La Guaira, la zona más golpeada por los sismos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este sábado que el número de víctimas aumentó a 4 mil 333 fallecidos, mientras que la cifra de 16 mil 740 personas heridas se mantiene sin cambios respecto al reporte anterior.

🏚️ Nuevo video muestra el pánico en urbanismo de la GMVV durante los terremotos



🎥 Un video captado por una cámara de seguridad registró los momentos de angustia vividos por los residentes del Complejo Hugo Chávez de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en Playa Grande, La Guaira,… pic.twitter.com/WhL1ZHM9PJ — EVTV (@EVTVMiami) July 11, 2026

Nuevos videos muestran el momento del colapso

En redes sociales comenzaron a circular nuevas grabaciones captadas por cámaras de seguridad que muestran cómo decenas de edificios colapsan en cuestión de segundos durante los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5.

Las imágenes registran el momento en que las estructuras comienzan a desplomarse casi de forma simultánea, levantando enormes nubes de polvo que cubren calles completas, mientras las personas intentan ponerse a salvo.

#11Jul #LaGuaira

Siguen apareciendo vídeos 💔

El nivel de devastación es indescriptible, para ellos no hubo tiempo de correr 😞 pic.twitter.com/HI12LXfzcO — Reporte Ya (@ReporteYa) July 11, 2026

Los videos reflejan el poco tiempo que tuvieron los habitantes de La Guaira para reaccionar antes del derrumbe de viviendas y edificios.

Más de 19 mil personas permanecen sin hogar

De acuerdo con Jorge Rodríguez, más de 19 mil damnificados continúan viviendo en campamentos temporales instalados en estadios, plazas y otros espacios públicos del estado de La Guaira, vecino de Caracas.

En estos sitios, voluntarios venezolanos e internacionales mantienen brigadas médicas y distribuyen alimentos y ayuda humanitaria para las familias afectadas.

El funcionario evitó informar cuántas personas permanecen desaparecidas. Sin embargo, la ONU estima que hasta 50 mil personas podrían seguir sin ser localizadas tras uno de los desastres naturales más graves registrados en América Latina en los últimos años.

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