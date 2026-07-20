¿Se cumplió la petición de la Fiscalía? Lo que pidió contra el “Mayo” Zambada y lo que finalmente ordenó el juez

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Condenan de por vida al “Mayo” Zambada. Fotos: Cuartoscuro/Reuters

El líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, recibió este 20 de julio una sentencia de cadena perpetua en EE. UU., además de un decomiso por 15 mil millones de dólares, luego de que el juez Brian M. Cogan resolviera el caso en los mismos términos solicitados por la Fiscalía estadounidense tras el acuerdo de culpabilidad firmado por el acusado.

La resolución confirma prácticamente la totalidad de las peticiones formuladas días antes por el Departamento de Justicia. Los fiscales sostuvieron que la gravedad de los delitos atribuidos a El Mayo Zambada hacía procedente una pena de prisión de por vida, al considerar que encabezó durante décadas una organización dedicada al narcotráfico y clasificada como una empresa criminal continuada conforme a la legislación federal de EE. UU.

NEW: US prosecutors on Ismael "El Mayo" Zambada…



Under his direction, the Sinaloa cartel "paid millions in bribes at all levels of the Mexican government—police, military, and politicians—to ensure the Cartel could operate without interference."https://t.co/3wUeMxQD7Q pic.twitter.com/ge0gleatK6 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) July 13, 2026

De acuerdo con la acusación, El Mayo Zambada dirigió operaciones relacionadas con el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, además de mantener una estructura criminal vinculada con actos de violencia y corrupción para proteger las actividades del Cártel de Sinaloa.

Como parte de la sentencia, el juez también ordenó un decomiso por 15 mil millones de dólares, cantidad aceptada por el propio acusado dentro del acuerdo de culpabilidad que firmó tras declararse culpable en agosto de 2025.

¿Qué obtuvo la Fiscalía con la sentencia contra El Mayo Zambada?

La Fiscalía de EE. UU. consiguió que el juez concediera las dos principales solicitudes presentadas antes de la audiencia:

Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional

sin posibilidad de libertad condicional Decomiso por 15 mil millones de dólares

Los fiscales explicaron que el monto del decomiso supera el impuesto en el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, que ascendió a 12.6 mil millones de dólares, debido a que el cálculo incluyó tanto las ganancias obtenidas cuando ambos encabezaban el Cártel de Sinaloa como las generadas cuando El Mayo Zambada asumió el liderazgo de la organización tras la captura y extradición de El Chapo.

Durante la audiencia no hubo discusión sobre la duración de la condena. La defensa reconoció que la cadena perpetua era la sanción prevista tanto por la legislación estadounidense como por el acuerdo alcanzado con las autoridades.

El único aspecto que quedó pendiente fue determinar el centro penitenciario donde permanecerá recluido el narcotraficante.

¿Qué logró negociar El Mayo Zambada?

La defensa de El Mayo Zambada no solicitó una reducción de la condena, sino que pidió al juez recomendar su traslado a un centro penitenciario federal con atención médica especializada, debido a que el acusado tiene 76 años y presenta condiciones de salud que, a su consideración, requieren infraestructura hospitalaria.

Entre las opciones mencionadas estuvieron los complejos federales:

Butner

Rochester

Springfield

El Departamento de Justicia no se opuso a que fueran consideradas las necesidades médicas del acusado. Sin embargo, pidió que también se evaluaran los riesgos de seguridad.

Los fiscales señalaron que El Mayo Zambada continúa siendo una figura con influencia dentro del Cártel de Sinaloa, además de recordar que algunos integrantes de la organización mantienen lealtad hacia él y que uno de sus hijos encabeza una de las principales facciones del grupo criminal.

También expusieron que el acusado permanece bajo Medidas Administrativas Especiales, un régimen de alta seguridad destinado a impedir que determinados internos puedan continuar coordinando actividades delictivas desde prisión.

La Fiscalía agregó que la reciente designación del Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera por parte de EE. UU. refuerza la necesidad de mantener medidas de seguridad estrictas durante el cumplimiento de la condena.

Pese a ello, el juez Brian M. Cogan no ordenó un centro penitenciario específico.

La legislación estadounidense establece que esa decisión corresponde al Buró Federal de Prisiones, autoridad que deberá valorar el estado de salud del interno, su clasificación de seguridad, la disponibilidad de espacios y el riesgo que representa dentro del sistema penitenciario.

De esta forma, la sentencia confirma que El Mayo Zambada permanecerá el resto de su vida en una prisión de EE. UU., aunque todavía no se conoce el penal donde cumplirá la condena.

¿Qué dijo El Mayo Zambada tras conocer la sentencia?

Al finalizar la audiencia, el fiscal general adjunto Tysen Duva informó que El Mayo Zambada pronunció un breve mensaje ante el tribunal.

Según el funcionario, el condenado expresó:

“Asumo la responsabilidad de mi rol en todo esto y me disculpo por todos los que sufrieron y fueron afectados por mis acciones”.

Tras la audiencia, Tysen Duva declaró que esa fue la única disculpa expresada por el narcotraficante y afirmó que, a su juicio, no es posible perdonar los hechos atribuidos al líder del Cártel de Sinaloa.

El fiscal también calificó la resolución como una sentencia histórica y señaló que representa otro proceso concluido contra la dirigencia del grupo criminal, después del caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Antes de escuchar la sentencia, El Mayo Zambada también manifestó:

“La violencia debe acabar en México… Nadie ganará esta guerra”.

El líder del Cártel de Sinaloa llegó a EE. UU. después de haber sido trasladado en un avión por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en una operación que concluyó con el aterrizaje de la aeronave en Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas.

Posteriormente fue llevado al proceso penal en Nueva York, donde finalmente recibió la sentencia de cadena perpetua, después de declararse culpable y aceptar colaborar con las autoridades estadounidenses.

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