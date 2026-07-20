México registra 287 homicidios en tercera semana de julio; Guanajuato y Sinaloa encabezan cifras

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Foto: Cuartoscuro

Durante la tercera semana de julio de 2026, México registró 287 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Guanajuato y Sinaloa encabezaron la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 26 denuncias, cada una, por este delito.

Durante el fin de semana se reportaron 133 homicidios en el país: 37 casos el viernes 17 de julio, 52 el sábado 18 y 44 el domingo 19.

La SSPC registró 287 asesinatos entre el lunes 13 de julio y el domingo 19 de julio de 2026, lo que representa un aumento de 4.36% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 275.

Durante el periodo señalado, las entidades que concentraron el mayor número de homicidios fueron:

Sinaloa : 26

: 26 Guanajuato: 26

Homicidios por día y estados con más denuncias

13 de julio: 44

Sinaloa: 5

Guanajuato: 5

Chihuahua: 4

14 de julio: 34

Baja California: 4

Sinaloa: 2

Guanajuato: 2

15 de julio: 31

Guanajuato: 4

Sinaloa: 4

Baja California: 2

16 de julio: 45

Michoacán: 5

Guanajuato: 3

Sinaloa: 2

17 de julio: 37

Guanajuato: 4

Sinaloa: 4

Estado de México: 4

18 de julio: 52

Zacatecas: 10

Guanajuato: 5

Sinaloa: 4

19 de julio: 44

Guerrero: 6

Sinaloa: 5

Guanajuato: 3

Total en la semana: 287

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 40 mil 639 homicidios.

¿Cuántos homicidios van en Sinaloa desde la licencia de Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026.

La solicitud fue aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, y después se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Desde entonces, en el estado ha aumentado el número de homicidios, pues en mayo, mes de la salida del gobernador, el estado registró 112 delitos de este tipo, y en junio 115, en comparación con:

Enero, cuando se registraron 99

Marzo, cuando se contabilizaron 77

En lo que va de julio, Sinaloa suma 66 homicidios de acuerdo con cifras de la SSPC, lo que la convierte en la entidad con mayor número en el mes, hasta el momento.

Homicidios en Sinaloa por mes:

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio: 115

Los estados que concentran el mayor número de casos de homicidios hasta el domingo 19 de julio son los siguientes:

Sinaloa: 66

Guanajuato: 61

Baja California: 59

Chihuahua: 55

Michoacán: 52

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 9 mil 615 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 852, seguido por Baja California con 734 y Chihuahua con 730.

Guanajuato: 852

Baja California: 734

Chihuahua: 730

Sinaloa: 698

Estado de México: 577

Morelos: 527

Guerrero: 515

Veracruz: 483

Michoacán: 458

Oaxaca: 446

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Aguascalientes: 37

Baja California Sur: 33

San Luis Potosí: 26

Durango: 22

Yucatán: 16

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