Miles de inmigrantes detenidos enfrentarán nuevas reglas de ICE: qué cambia desde ahora

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Foto: AFP

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) actualizó las Normas Nacionales de Detención (NDS) que regulan el funcionamiento de los centros donde permanecen inmigrantes bajo custodia, por lo que aplicará nuevas reglas en centros de detención que afectan inteligencia artificial, trabajo interno y servicios básicos a detenidos.

La agencia informó que la actualización busca simplificar procesos administrativos y unificar criterios operativos en seguridad, atención médica, transporte y asistencia lingüística.

Uno de los cambios más relevantes es que los operadores de centros de detención ya no pueden rechazar el ingreso de personas que ICE asigne bajo su custodia, independientemente de condiciones médicas o vulnerabilidades específicas al momento de ser arrestados.

Nearly 900,000 deported by ICE under Trump as flights soared in May to new high https://t.co/W5HoaYfwWK — Washington Examiner (@dcexaminer) June 19, 2026

Las normas entran en vigor de manera inmediata como política oficial de ICE desde el momento de su publicación (15 de junio de 2026); sin embargo, su aplicación real en las prisiones es gradual, ya que el propio documento establece que se irán incorporando de forma obligatoria en los nuevos contratos.

ICE autoriza inteligencia artificial en comunicaciones no críticas

El organismo modificó las reglas para permitir el uso de herramientas tecnológicas dentro de centros de detención en Estados Unidos.

La normativa permite el uso de inteligencia artificial, aprendizaje automático y sistemas de traducción automática en interacciones clasificadas como no críticas. El ICE también autoriza el uso de la inteligencia artificial en comunicaciones informales y procesos administrativos dentro de los centros de detención.

El alcance incluye conversaciones cotidianas con detenidos, intercambio de información durante el proceso de admisión y respuestas a consultas relacionadas con la vida diaria en las instalaciones.

El organismo mantiene la restricción de estas tecnologías en procedimientos críticos, como evaluaciones formales o decisiones sensibles. Sin embargo, especialistas advierten que algunas quejas iniciales pueden incluir información médica urgente que podría no identificarse correctamente en sistemas automatizados.

ICE cambia las reglas de traducción para inmigrantes detenidos

Las Normas Nacionales de Detención también modifican los requisitos de asistencia lingüística para personas bajo custodia.

El ICE mantiene la obligación de identificar a detenidos con dominio limitado del inglés y garantizarles acceso a algún tipo de apoyo lingüístico sin costo. Los centros ya no están obligados a utilizar servicios específicos de traducción presencial o telefónica.

La regulación otorga mayor flexibilidad a los operadores para definir cómo cumplen con este requisito, siempre que aseguren comunicación efectiva con los detenidos.

Las normas mantienen la prohibición de usar a otros detenidos como intérpretes o traductores, salvo en situaciones de emergencia. También conservan el derecho de las personas bajo custodia a presentar quejas formales por escrito.

ICE mantiene pago de un dólar por día en programas laborales

Los cambios también afectan los programas de trabajo disponibles dentro de los centros de detención.

ICE establece que los detenidos que participan en estas actividades no son considerados empleados del Gobierno ni de empresas privadas que administran las instalaciones. La compensación en programas laborales dentro de centros de detención se mantiene en un dólar por día.

Las tareas incluyen limpieza de áreas comunes, mantenimiento básico y funciones de apoyo operativo para el funcionamiento diario de los centros.

La normativa también prohíbe que los operadores otorguen pagos superiores a ese monto, lo que mantiene sin cambios el esquema actual de compensación.

ICE modifica criterios de admisión en centros de detención

El ICE actualizó las reglas de ingreso para personas bajo custodia en todo el país.

Las instalaciones ya no pueden rechazar a personas derivadas por ICE debido a condiciones médicas, discapacidades u otras circunstancias personales. Los centros deberán aceptar a todos los detenidos y coordinar traslados si no pueden brindar la atención necesaria.

El proceso dependerá de la coordinación con la agencia federal y de la disponibilidad de espacio en otras instalaciones adecuadas.

Qué implican los cambios en las Normas Nacionales de Detención

Las actualizaciones forman parte de una revisión más amplia de los estándares operativos en centros de detención migratoria en Estados Unidos.

ICE sostiene que las modificaciones buscan agilizar procesos internos y mejorar la eficiencia administrativa en las instalaciones. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y exfuncionarios han advertido posibles impactos en la supervisión, la atención médica y los mecanismos de protección de las personas detenidas.

Las nuevas Normas Nacionales de Detención ya se aplican en centros federales, privados y locales que operan bajo contrato con el Gobierno de Estados Unidos. Los cambios de ICE impactan directamente a inmigrantes detenidos en todo el país bajo custodia federal.

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