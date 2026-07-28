Sismo de 7.1 en sur de Japón deja heridos y daños materiales, aún cuantifican

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

Edificios colapsaron y personas resultaron heridas en Japón por un terremoto de magnitud 7.1 en el suroeste del archipiélago que provocó fuertes temblores y dejó decenas de miles de edificios sin luz.

El temblor, ocurrido a las 16:27 hora local en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

⚠️ #Japón: Una cámara en vivo registró el Terremoto de magnitud 7.1 en la ciudad de #Kumamoto, a solo 10 km de profundidad.



Observe como el edificio se tambaleó y resistió a las fuertes sacudidas del #sismo.



🟥 La intensidad fue estimada en 7 de la escala Shindo (La más alta). pic.twitter.com/1ip5rK1PVn — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) July 28, 2026

“Todavía estamos evaluando el alcance de las lesiones y los daños materiales, pero he sido informada de que ya hay varias personas heridas”, dijo la primera ministra, Sanae Takaichi, agregando que “en algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios, además carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios”.

La JMA lanzó inicialmente una alerta de tsunami con olas de hasta un metro de altura, pero la levantó poco después tras no observar ninguna actividad.

“Cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie”, declaró en televisión, media hora después del sismo, un empleado de la cadena pública NHK en la prefectura de Kumamoto, donde se produjo la sacudida. “Fue realmente muy fuerte. Los temblores continúan en el momento en que les hablo. Algunas personas, yo incluido, sintieron que el corazón se les aceleraba”, añadió.

Unos 45 mil 060 hogares e instalaciones se encuentran sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power, mientras la Autoridad Japonesa de Regulación Nuclear señaló de su parte que no se detectó ninguna anomalía en las centrales nucleares de esa región.

Kumamoto había sido golpeada en 2016 por dos terremotos devastadores: uno de magnitud 6.5, seguido dos días más tarde por otro de magnitud 7.3. Causaron 273 muertos y más de 2 mil 800 heridos.

📹🇯🇵 Intensidades violentas a severas documentadas en una cámara ubicada en la ciudad de Uki, prefectura de #Kumamoto por el reciente #terremoto M7.1 [JMA]. 28/Jul/2026.#SASSLA pic.twitter.com/KJdhQjY2Hs — SASSLA (@SasslaMx) July 28, 2026

Un país siempre expuesto

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo por estar situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del “anillo de fuego” del Pacífico.

El archipiélago, que cuenta con aproximadamente 125 millones de habitantes, registra cientos de temblores cada año. La gran mayoría de ellos son de baja intensidad, pero los daños que provocan varían en función de su localización y de la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

El país sigue marcado por el recuerdo del gigantesco terremoto submarino de magnitud 9.0 ocurrido en 2011, que desencadenó un tsunami devastador con alrededor de 18 mil 500 muertos o desaparecidos y una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

El pasado 20 de abril, un temblor de magnitud 7.7 sacudió el norte del país, dejando al menos diez heridos tras sacudir incluso grandes edificios en Tokio. Las autoridades emitieron entonces un aviso especial advirtiendo de un riesgo elevado de terremotos de magnitud 8.0 o superior. Este aviso fue levantado una semana después.

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