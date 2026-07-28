Zelenski llega a EE. UU. para entablar conversaciones con Trump en busca de un tratado de paz con Rusia

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Zelenski arriba a EE. UU. para conversar con Trump. Foto: Especial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este martes en la Casa Blanca a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski. Con base en lo mencionado, el encuentro está enfocado en los esfuerzos diplomáticos para reactivar las negociaciones de paz con Rusia.

La reunión se realizará en el Despacho Oval, en un momento en que Kiev busca reforzar la cooperación con Washington en materia de defensa y retomar el diálogo con Moscú antes del otoño, según expresó el propio mandatario ucraniano.

Donald Trump y Volodímir Zelenski buscan reactivar el diálogo de paz

Posterior a su llegada a Estados Unidos, Zelenski informó que sostendrá reuniones con Donald Trump. Además, se reunirá con integrantes de su equipo y otros funcionarios estadounidenses para fortalecer la cooperación bilateral.

El presidente ucraniano indicó que la prioridad de su visita es ampliar la cooperación estratégica y antibalística entre ambos países.

I have already arrived in the United States. Our schedule includes meetings with President Trump, his team, and those who can support our defense. Our number-one priority is anti-ballistic defense and strategic cooperation with America. Peace needs to be brought closer.



Of… pic.twitter.com/jcsLCFetwk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

Ya estamos en Estados Unidos. La agenda incluye reuniones con el presidente Trump, su equipo y quienes puedan apoyar nuestra defensa. La prioridad número uno es la cooperación estratégica y antibalística con Estados Unidos. La paz debe estar más cerca.

Además, el mandatario participará en Washington en el funeral del senador Lindsey Graham, a quien reconoció por su respaldo a la seguridad y la libertad de Ucrania.

Continúan los contactos diplomáticos entre Kiev, Moscú y Washington

La visita ocurre después de que Zelenski se reuniera la semana pasada con los enviados especiales de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Con ellos, abordó alternativas para fortalecer la vía diplomática y avanzar hacia un posible acuerdo de paz.

En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada en Manila.

De acuerdo con la información difundida, ambas partes exploraron nuevas propuestas para destrabar las negociaciones entre Moscú y Kiev, suspendidas tras el estallido del conflicto entre Irán e Israel.

Por ahora, no existe una fecha confirmada para una nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el encuentro entre Trump y Zelenski forma parte de los esfuerzos diplomáticos para acercar una solución al conflicto.

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