Terremoto en Colombia: continúa la búsqueda de sobrevivientes tras cinco días

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A cinco días del terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, los organismos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y rescate entre estructuras colapsadas, mientras el Gobierno prepara una nueva etapa de atención para las zonas más afectadas.

El sismo provocó daños en distintos puntos del occidente del país y dejó comunidades incomunicadas, viviendas destruidas y familias que todavía esperan noticias de sus seres queridos. Además, se han registrado nuevas réplicas en la zona donde ocurrió el movimiento.

Terremoto en Colombia mantiene labores de rescate

Los equipos de emergencia continúan trabajando entre toneladas de concreto y acero con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Mientras algunas familias esperan un posible rescate, otras enfrentan el proceso de identificar y despedir a sus seres queridos.

Asimismo, la atención también se concentra en los daños a viviendas, hospitales, escuelas, puentes, carreteras, acueductos y aeropuertos que resultaron afectados por el terremoto.

De acuerdo con el reporte presentado por Red+, la emergencia ha alcanzado a varios departamentos y municipios, con miles de personas damnificadas que requieren asistencia.

Pereira concentra parte de las labores de búsqueda

Uno de los principales puntos de atención es Pereira, donde continúan los trabajos para localizar a personas que permanecen desaparecidas después del colapso de estructuras. A su vez, los organismos de socorro mantienen los operativos mientras avanzan también las labores de identificación de las víctimas.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses participa en los procesos para identificar los cuerpos y facilitar su entrega a las familias.

Ayuda internacional llega a las zonas afectadas

La emergencia también ha generado muestras de solidaridad internacional. Diversos equipos y organizaciones han participado en las labores de atención y rescate en las zonas afectadas. Entre los apoyos reportados se encuentra la llegada de especialistas para reforzar tareas de ingeniería, comunicaciones, logística, búsqueda y rescate.

Las autoridades mantienen la coordinación de los trabajos mientras se evalúan los daños y se define la siguiente etapa de atención para las comunidades afectadas. Por ahora, los rescatistas continúan en los puntos donde todavía existe posibilidad de localizar sobrevivientes.

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