Christopher Landau, el “quita visas”: así reacciona a las visas canceladas

GENERANDO AUDIO...

Christopher Landau conocido como el “quita visas”. Foto: Cuartoscuro

Christopher Landau es conocido como el “quita visas” por las cancelaciones de este documento para ingresar a Estados Unidos. El político estadounidense también se ha viralizado por la forma en que reacciona a estas medidas.

¿Quién es Christopher Landau, el “quita visas”?

Christopher Landau llegó a la administración pública durante el primer mandato del presidente Donald Trump. El abogado de profesión, egresado de la Facultad de Derecho de Harvard, se desempeñó como embajador de Estados Unidos en México de 2019 a 2021.

Durante su gestión, Estados Unidos le reconoce:

Fomentar una cooperación bilateral sin precedentes

Ratificación y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá,

Protección del comercio fronterizo y las cadenas de suministro regionales durante la pandemia,

Niveles más bajos de migración ilegal en años

Tras su salida como embajador, y con el segundo mandato de Trump, el 25 de marzo de 2025, Christopher Landau juró su cargo como el 23.º subsecretario de Estado de Estados Unidos.

¿Cómo reacciona Christopher Landau al retiro de las visas?

A través de redes sociales, Christopher Landau, el “quita visas”, se ha pronunciado a las burlas y críticas que recibe por el retiro del documento esencial para el ingreso a Estados Unidos.

Entre las publicaciones, Landau ha respondido:

“¿Estás disfrutando del espectáculo? Rellena tus palomitas Te va a encantar la siguiente parte”

Landau, incluso ha mostrado que el mote de “quita visas” no es algo que le moleste.

El exembajador de Estados Unidos en México, también ha compartido algunas caricaturas como superhéroe con el retiro de las visas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.