Sismo en Indonesia deja al menos 38 muertos y más de 2 mil evacuados

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Sismo en Indonesia. Foto: AFP

El terremoto de magnitud 7.7 que sacudió este sábado el este de Indonesia dejó al menos 38 personas muertas, además de decenas de heridos y miles de evacuados, de acuerdo con el último balance de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres del país.

El sismo ocurrió a las 05:58 horas locales, a poca profundidad y con epicentro a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Terremoto en Indonesia provoca evacuaciones por alerta de tsunami

Tras el movimiento telúrico, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia emitió una alerta de tsunami para al menos tres provincias. La advertencia contemplaba olas de entre 0.5 y 3 metros, por lo que las autoridades pidieron a las comunidades costeras evacuar de inmediato hacia zonas elevadas. Sin embargo, la alerta fue retirada horas después.

En algunas viviendas se reportaron daños visibles, incluidos desprendimientos de fachadas. Además, rescatistas comenzaron la búsqueda de posibles sobrevivientes entre los escombros en la localidad de Maumere.

🇮🇩 Rescuers combed through debris for survivors after a powerful earthquake struck off Indonesia's Flores Island on Saturday, killing at least 38 people, according to a disaster official.

➡️ https://t.co/kJIyAKL3qG pic.twitter.com/qslfU9B5FM — AFP News Agency (@AFP) August 15, 2026

Indonesia registra muertos y miles de evacuados

El jefe de la agencia nacional de gestión de desastres, Suharyanto, informó que además de las 38 personas fallecidas, dos resultaron gravemente heridas y 11 presentan lesiones leves. A su vez, alrededor de 2 mil personas evacuaron por sus propios medios las zonas consideradas de riesgo.

El terremoto también fue seguido por varias réplicas, incluida una de magnitud 6.1. Tras ello, las autoridades preparan dos helicópteros y un avión para apoyar las labores de rescate y evaluar los daños.

🇮🇩 Un puissant séisme de magnitude 7,7 a secoué samedi matin l'est de l'Indonésie, faisant au moins 20 morts et poussant des milliers d'habitants des côtes à évacuer de crainte d'une montée des eaux. pic.twitter.com/SZSOEAAe58 — Agence France-Presse (@afpfr) August 15, 2026

Por ahora, las autoridades indonesias continúan evaluando el impacto del sismo ocurrido este sábado y mantienen las labores de rescate en las zonas afectadas.

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