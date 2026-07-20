No sólo el “Mayo”: Narcotraficantes mexicanos condenados en EE. UU.

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No sólo el “Mayo”. Fotos: AFP

La sentencia de cadena perpetua dictada contra Ismael, el “Mayo”, Zambada colocó nuevamente el foco sobre una lista de líderes criminales mexicanos que han sido juzgados en Estados Unidos. Algunos fueron condenados tras largos juicios; otros aceptaron su responsabilidad mediante acuerdos de culpabilidad, mientras que varios continúan a la espera de conocer el castigo que enfrentarán.

Hoy, un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, condenó a Ismael, el “Mayo”, Zambada García a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además del decomiso de bienes valuados en 15 mil millones de dólares, tras declararse culpable en agosto de 2025 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ante el juez Brian Cogan, Zambada reconoció su responsabilidad mediante una carta leída en español. “He causado daño, me hago responsable (…) sé que lo que hice está mal y no hay justificación”, expresó durante la audiencia, según AFP.

También hizo un llamado para abandonar la violencia y pidió a las nuevas generaciones elegir un camino distinto. La fiscalía estadounidense desistió de solicitar la pena de muerte como parte del acuerdo derivado de su declaración de culpabilidad.

Según el Departamento de Justicia, Zambada dirigió durante casi cuatro décadas una organización criminal responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y de ordenar asesinatos para mantener el control del Cártel de Sinaloa.

Zambada fue detenido el 26 de julio de 2024, cuando aterrizó en Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Posteriormente, Guzmán López reconoció ante la justicia estadounidense haber engañado a Zambada para llevarlo al país como parte de un acuerdo de cooperación con las autoridades.

De acuerdo con AFP, esa captura detonó una disputa entre las facciones de “Los Chapitos” y el grupo encabezado por Zambada que ha dejado más de 1,200 personas fallecidas en México.

Joaquín, el “Chapo”, Guzmán

La primera gran condena contra un líder del Cártel de Sinaloa ocurrió el 17 de julio de 2019, cuando el juez Brian M. Cogan sentenció a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el “Chapo”, a cadena perpetua más 30 años de prisión. Además, el tribunal ordenó el decomiso de 12 mil 600 millones de dólares.

De acuerdo con ICE, Guzmán fue declarado culpable de encabezar una empresa criminal continua, narcotráfico, uso de armas de fuego, conspiración para cometer asesinato y lavado de dinero.

Las pruebas presentadas durante un juicio de tres meses incluyeron:

Testimonio de 14 colaboradores del Cártel de Sinaloa.

Incautaciones superiores a 130 mil kilogramos de cocaína y heroína .

. Armas de alto poder.

Libros contables.

Videos, fotografías, mensajes y grabaciones telefónicas.

La investigación documentó operaciones criminales desarrolladas entre 1989 y 2014.

ICE señaló que Guzmán utilizó submarinos, aeronaves de fibra de carbono, túneles transfronterizos, trenes y embarcaciones para introducir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos.

Durante el juicio también se documentó el uso de sicarios, corrupción de funcionarios públicos y redes para lavar miles de millones de dólares.

Ovidio Guzmán López

El 11 de julio de 2025, Ovidio Guzmán López, alias el “Ratón”, se declaró culpable ante una corte federal de Chicago.

Según AFP y el Departamento de Justicia estadounidense, aceptó responsabilidad por:

Dos cargos de conspiración para traficar drogas.

Dos cargos de participación consciente en una empresa criminal continua.

Dentro del acuerdo reconoció haber coordinado cargamentos de cocaína, heroína, fentanilo y otras drogas desde México hacia Estados Unidos utilizando vehículos, trenes, túneles y aeronaves.

También admitió haber lavado recursos mediante transferencias bancarias, comercio de bienes y criptomonedas, además de reconocer que integrantes del cártel cometieron actos de violencia contra autoridades, civiles y organizaciones rivales.

Hasta la información proporcionada, todavía no existe una fecha para conocer su sentencia.

Joaquín Guzmán López

El 1 de diciembre de 2025, Joaquín Guzmán López, de 39 años, también se declaró culpable ante una corte federal en Chicago por tráfico de drogas y participación en una organización criminal.

AFP informó que el acuerdo contempla una pena mínima de 10 años de prisión por el cargo relacionado con organización criminal, mientras que por narcotráfico podría enfrentar incluso cadena perpetua, aunque la sentencia dependerá del nivel de cooperación que mantenga con las autoridades estadounidenses.

Como parte de ese acuerdo aceptó colaborar plenamente con la justicia y reconoció haber secuestrado a Ismael “El Mayo” Zambada, a quien trasladó mediante engaños a Estados Unidos para obtener beneficios judiciales.

Rubén Oseguera González, el “Menchito”

El 7 de marzo de 2025, una corte federal en Washington condenó a Rubén Oseguera González, alias el “Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a cadena perpetua más 30 años de prisión.

AFP informó que la jueza Beryl Howell también ordenó el pago de más de 6 mil millones de dólares como reparación de daños.

El año anterior había sido declarado culpable de tráfico de cocaína y metanfetamina, además del uso y posesión ilegal de armas.

La fiscalía sostuvo que fue responsable directo de múltiples homicidios y que fungió como segundo al mando del CJNG entre 2007 y 2017.

Entre las conductas atribuidas figura haber ordenado en 2015 el derribo de un helicóptero militar mexicano en el que murieron al menos nueve personas.

Rafael Caro Quintero

El 28 de febrero de 2025, Rafael Caro Quintero compareció por primera vez ante una corte federal de Brooklyn.

AFP reportó que el fundador del Cártel de Guadalajara se declaró no culpable de los cargos por crimen organizado, narcotráfico y conspiración para asesinato. La DEA lo señala por el homicidio de su agente Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985.

La fiscalía estadounidense también lo acusa de dirigir una empresa criminal continuada, conspiración para distribuir drogas y uso ilegal de armas de fuego.

Si es encontrado culpable, podría enfrentar cadena perpetua e incluso las autoridades estadounidenses analizan la posibilidad de solicitar la pena de muerte, junto con otros integrantes del grupo trasladado desde México.

Genaro García Luna

La lista de mexicanos sentenciados en Estados Unidos también incluye al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, acusado de narcotráfico.

AFP informó que el 16 de octubre de 2024 fue condenado a 38 años y ocho meses de prisión por una corte de Nueva York tras ser declarado culpable de mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la sentencia demostraba que el exfuncionario actuó como un narcotraficante y recordó que el juez Brian Cogan sostuvo que García Luna llevó una “doble vida”.

Los grandes capos que murieron antes de enfrentar una condena

No todos los líderes del narcotráfico mexicano llegaron a un tribunal estadounidense. Entre los principales capos que murieron antes de enfrentar una condena en ese país se encuentran:

Arturo Beltrán Leyva

Ignacio “Nacho” Coronel

Amado Carrillo Fuentes

Nazario Moreno

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