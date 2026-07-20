VIDEO: hombre arroja explosivo casero contra edificio federal en Nueva York
Un hombre fue detenido por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) luego de lanzar un artefacto explosivo casero frente al edificio federal ubicado en 26 Federal Plaza, en Manhattan, donde operan diversas dependencias, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el propio FBI. El incidente dejó dos personas con heridas leves y ya es investigado por autoridades federales.
¿Qué ocurrió frente al edificio federal de Nueva York?
De acuerdo con el FBI, el ataque ocurrió la mañana de este lunes, cuando un hombre detonó un artefacto incendiario frente al inmueble ubicado en Federal Plaza.
“Esta mañana, un individuo detonó un artefacto incendiario frente al número 26 de Federal Plaza en Nueva York. El individuo se encuentra bajo custodia y se han reportado dos heridos leves. El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI está investigando el incidente”, informó el director del FBI.
Las autoridades indicaron que el sospechoso fue detenido poco después de arrojar el explosivo, el cual estaba compuesto por fuegos artificiales y un líquido inflamable, de acuerdo con información difundida por medios estadounidenses.
Sospechoso llevaba fuegos artificiales y rifles de aire comprimido
Tras la detención, la Policía de Nueva York acordonó la zona e inspeccionó un carrito que el hombre llevaba consigo. Según medios locales, el carrito contenía fuegos artificiales y rifles de aire comprimido, además de un letrero con la frase:
“ICE fuera de nuestras calles”.
Alcalde de Nueva York se pronuncia
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el incidente como preocupante y aseguró que mantiene comunicación permanente con las autoridades encargadas del caso.
“Lo ocurrido esta mañana frente al 26 de Federal Plaza fue profundamente perturbador. Mi equipo está en contacto con el Departamento de Policía de Nueva York y apoyaremos la investigación federal”, señaló.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni los posibles cargos que enfrentará, mientras el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.
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