VIDEO: hombre arroja explosivo casero contra edificio federal en Nueva York

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Hombre que lanza explosivo casero en Nueva York. Foto: AFP

Un hombre fue detenido por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) luego de lanzar un artefacto explosivo casero frente al edificio federal ubicado en 26 Federal Plaza, en Manhattan, donde operan diversas dependencias, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el propio FBI. El incidente dejó dos personas con heridas leves y ya es investigado por autoridades federales.

I've seen enough man.



These people hate America, they want to destroy our country.



This was obviously a terrorist attack and this man should have a speedy trial and then immediately be executed. pic.twitter.com/OINKLJdrXd — Matt Van Swol (@mattvanswol) July 20, 2026

¿Qué ocurrió frente al edificio federal de Nueva York?

De acuerdo con el FBI, el ataque ocurrió la mañana de este lunes, cuando un hombre detonó un artefacto incendiario frente al inmueble ubicado en Federal Plaza.

A new video emerges of the domestic terrorist attack that happened in front of the federal building in New York City.



Luckily No one was hurt and Federal agents were able to stop the alleged terrorist before he caused more damage. pic.twitter.com/TSZ8rrLwLC — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) July 20, 2026

“Esta mañana, un individuo detonó un artefacto incendiario frente al número 26 de Federal Plaza en Nueva York. El individuo se encuentra bajo custodia y se han reportado dos heridos leves. El Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI está investigando el incidente”, informó el director del FBI.

Las autoridades indicaron que el sospechoso fue detenido poco después de arrojar el explosivo, el cual estaba compuesto por fuegos artificiales y un líquido inflamable, de acuerdo con información difundida por medios estadounidenses.

🚨ULTIMA HORA: Un dispositivo incendiario EXPLOTÓ frente al centro de operaciones federales en NY. La policía detuvo al atacante, y la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo investiga el caso. ¡TODO el peso de la ley contra este terrorista urbano!. pic.twitter.com/5Oi4df4VkJ — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) July 20, 2026

Sospechoso llevaba fuegos artificiales y rifles de aire comprimido

Tras la detención, la Policía de Nueva York acordonó la zona e inspeccionó un carrito que el hombre llevaba consigo. Según medios locales, el carrito contenía fuegos artificiales y rifles de aire comprimido, además de un letrero con la frase:

“ICE fuera de nuestras calles”.

JUST IN🚨: Explosive device detonates outside New York City’s 26 Federal Plaza; suspect arrested. pic.twitter.com/RciXwrRn5i — Officer Lew (@officer_Lew) July 20, 2026

Alcalde de Nueva York se pronuncia

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el incidente como preocupante y aseguró que mantiene comunicación permanente con las autoridades encargadas del caso.

What occurred outside 26 Federal Plaza this morning was deeply disturbing. I’m relieved no one was seriously injured and that a suspect is in custody. My team is in touch with the NYPD and we will support the federal investigation.



Our administration will continue to ensure that… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 20, 2026

“Lo ocurrido esta mañana frente al 26 de Federal Plaza fue profundamente perturbador. Mi equipo está en contacto con el Departamento de Policía de Nueva York y apoyaremos la investigación federal”, señaló.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni los posibles cargos que enfrentará, mientras el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.

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