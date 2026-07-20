“He causado daño, me hago responsable”: Ismael “Mayo” Zambada pide perdón tras sentencia de cadena perpetua

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Zambada aseguró que creció en un entorno de violencia. Foto: Reuters

Este lunes 20 de julio, Ismael “Mayo” Zambada fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico. En la audiencia, ofreció disculpas por el daño hecho a la población estadounidense como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Ismael Zambada compareció ante un tribunal de Brooklyn, vestido como presidiario. Leyó una declaración en español, en la que reconoció que sus actos causaron daño y debía responder por ellos.

“Acepto la responsabilidad de mis actos. No hay justificación para lo que hice”, declaró ante el juez Brian Cogan.

“Me permito ante ustedes, de alguna manera, hacer ver que he causado daño, me hago responsable. No me sometí a juicio porque no niego la verdad de lo que pasó, sé que lo que hice está mal y no hay justificación de lo que hice”, dijo.

Además, el “Mayo” justificó su vida como capo de la droga por crecer en un ambiente en el que la violencia y el crimen estaban normalizados.

Dijo que esa condición no excusaba sus crímenes y exhortó a los jóvenes a renunciar a la violencia.

“La violencia debe acabar en México. Se pierden demasiadas vidas, se destrozan familias, se arrastra a los jóvenes a una vida sin futuro”, subrayó.

A cambio de su declaración de culpabilidad, la Fiscalía de Estados Unidos renunció a solicitar la pena de muerte para el “Mayo” Zambada, quedándose sólo con la cadena perpetua.

El fin de una trayectoria criminal

En un comunicado, el Departamento de Justicia indicó que el juez federal de distrito, Brian Cogan, sentenció a cadena perpetua al “Mayo” Zambada sin posibilidad de libertad condicional por su papel como líder de una “organización criminal continua”.

Por su parte, el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, indicó que la trayectoria del capo “se cierra definitivamente”.

“Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino”, citó la AFP.

La detención del “Mayo” Zambada

A sus 76 años, el “Mayo” Zambada fue detenido el 25 de julio del 2024, en lo que él calificó como una trampa.

Joaquín Guzmán López, integrante de “Los Chapitos”, fracción del Cártel de Sinaloa, citó al “Mayo” Zambada a una presunta reunión en Sinaloa para zanjar la enemistad entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Sin embargo, el “Mayo” presuntamente fue secuestrado en ese momento y trasladado a una avioneta, donde iba Joaquín Guzmán López. Ambos aterrizaron en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, dentro de la zona metropolitana de El Paso, Texas.

Washington aseguró que ambos capos quedaron bajo custodia federal para enfrentar cargos por narcotráfico y delincuencia organizada.

Las autoridades estadounidenses no han confirmado el presunto secuestro del capo en Sinaloa. Sólo sostienen que Zambada fue detenido al aterrizar en el aeropuerto, negando un operativo estadounidense para sacarlo de México.

La detención desató una guerra dentro del Cártel de Sinaloa entre “Los Chapitos” y la “Mayiza” que sigue vigente.

Los cargos contra el “Mayo” al frente del Cártel de Sinaloa

La corte de Brooklyn acusó al capo mexicano de los siguientes delitos:

Conspiración para traficar cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo

Conspiraciones para cometer homicidio

Dirigir una empresa criminal continua

Delitos previstos en la ley RICO contra organizaciones criminales

Lavado de dinero

El 25 de agosto del 2025, “Mayo” Zambada se declaró culpable y reconoció sus décadas de liderazgo en el Cártel de Sinaloa. También aceptó el pago de sobornos para el tráfico internacional de droga.

Por ello, aceptó el decomiso de 15 mil millones de dólares, en tanto el Departamento de Justicia no pidiera la pena de muerte.

A días de la sentencia de cadena perpetua, el Gobierno de México reactivó sus críticas contra Estados Unidos por no transparentar las circunstancias en que ocurrió la detención del “Mayo” Zambada.

Incluso, hay una investigación en curso para saber si el Buró Federal de Investigaciones (FBI) participó en la captura de Zambada desde México, lo que significaría una violación en la soberanía nacional.

El caso del piloto

El pasado 15 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que tuvieron detenido a Mauro Alberto “N”, alias de “Jando“, quien presuntamente fue el piloto que trasladó al “Mayo” a Texas para su detención.

El “Jando” es identificado como el piloto de confianza de “Los Chapitos”, pues anteriormente era sicario.

Después de llevar al “Mayo” a Texas, el sujeto fue detenido por narcotráfico. Permaneció preso en México hasta su extradición a Estados Unidos en este 2026.

La FGR se enteró de la presunta vinculación del “Jando” con el caso de Zambada tras revisar expedientes.

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