¿Aun desde prisión, el “Mayo” podría seguir operando? Este es el riesgo, revela especialista

GENERANDO AUDIO...

A pesar de haber sido condenado a cadena perpetua en la Corte del Distrito Este de Nueva York, Ismael “Mayo” Zambada aún podría intentar mantener influencia sobre la organización criminal que fundó, advirtió el consultor y especialista en seguridad David Saucedo.

En entrevista con UnoTV, el experto explicó que existe el riesgo de que el narcotraficante continúe enviando directrices desde prisión, aunque hacerlo pondría en peligro los beneficios penitenciarios que, según su análisis, habría negociado con las autoridades de Estados Unidos.

El especialista señaló que la posibilidad de que un líder del narcotráfico siga teniendo contacto con su organización desde prisión no puede descartarse y es real, incluso tratándose de un penal estadounidense.

“Se presume que el propio Chapo Guzmán, a pesar de estar en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, vía familiares y abogados, con mensajes en clave, ha podido seguir enviando directrices a su grupo criminal”, afirmó.

Podría perder beneficios si dirige operaciones desde la cárcel

Saucedo consideró que, en el caso de Ismael el “Mayo” Zambada, cualquier intento por continuar dirigiendo actividades delictivas desde prisión podría tener consecuencias sobre las condiciones de su reclusión.

“Seguramente forma parte de los acuerdos del gobierno de Estados Unidos con el Mayo Zambada que, en su caso, cualquier descubrimiento de que siga teledirigiendo operaciones desde prisión podría traer consigo la anulación de sus beneficios carcelarios”, sostuvo.

Añadió que no es inusual que narcotraficantes de alto perfil busquen conservar el control de sus organizaciones aun cuando ya se encuentran privados de la libertad, aunque ello implicaría perder los beneficios que eventualmente les hubiera concedido la justicia estadounidense.

Especialista ve un acuerdo previo con autoridades de Estados Unidos

Durante la entrevista, David Saucedo afirmó que la decisión de Ismael “Mayo” Zambada de declararse culpable y evitar un juicio habría estado precedida por un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Según explicó, ese supuesto entendimiento incluiría que el cofundador del Cártel de Sinaloa no fuera enviado a una prisión de máxima seguridad y pudiera acceder posteriormente al programa de testigos protegidos.

Aunque el abogado de Zambada ha negado la existencia de ese tipo de acuerdos, Saucedo sostuvo que le resulta “inverosímil” que el proceso no hubiera sido negociado previamente con la justicia de Estados Unidos.

Multa representa una parte de la fortuna del “Mayo”, afirma Saucedo

Otro de los puntos que destacó el especialista fue la sanción económica impuesta al narcotraficante.

Si bien calificó de “estratosférica” la multa de 15 mil millones de dólares, aseguró que, con base en información que atribuyó a fuentes al interior del Gobierno de México, la fortuna de Ismael “Mayo” Zambada sería de al menos 50 mil millones de dólares.

Desde esa perspectiva, consideró que la sanción económica representaría aproximadamente una tercera parte de la riqueza acumulada por el líder criminal durante las últimas décadas.

El relevo dentro de la organización ya ocurrió, dice especialista

Para David Saucedo, la captura y posterior condena de Ismael “Mayo” Zambada aceleraron un relevo dentro de la facción que encabezaba.

De acuerdo con su análisis, el liderazgo habría quedado en manos de uno de sus hijos, conocido como “Mayito Flaco”, mientras que otro de sus hijos varones, “Mayito Gordo”, habría regresado a México para respaldarlo en la disputa interna que mantienen contra la facción de Los Chapitos.

Finalmente, el especialista consideró que el mensaje de disculpa que Zambada expresó durante la audiencia forma parte de una estrategia de comunicación previamente definida y estimó que ese pronunciamiento no tendría efectos sobre un proceso judicial que, con la sentencia de cadena perpetua, prácticamente quedó concluido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.