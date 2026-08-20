Nuevos videos de terremoto de 7.2 en Perú: así se vivió

GENERANDO AUDIO...

Sismo de 7.2 sacudió Ayacucho, Perú. Foto: Cuartoscuro

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió el sur de Perú, con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho.

El movimiento ocurrió a las 13:00 horas y tuvo una profundidad de 108 kilómetros, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

ÚLTIMA HORA | Un terremoto de magnitud 7,2 sacude la región andina de Ayacucho, en sur de Perú https://t.co/77ulknuSfU pic.twitter.com/jju7PZduKU — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 20, 2026

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), por su parte, estimó inicialmente una magnitud de 6.7 y una profundidad cercana a 66 kilómetros.

Videos del sismo en Perú muestran la reacción de familias

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que habitantes de Ayacucho y otras zonas del sur de Perú reaccionaron al fuerte movimiento.

Scenes from Peru after a powerful 7.2 magnitude earthquake struck the region pic.twitter.com/Apw1vc5RXb — Surajit (@surajit_ghosh2) August 20, 2026

En algunas grabaciones se observa a personas salir de sus viviendas y edificios para ponerse a salvo. También circulan imágenes de polvo y desprendimientos de tierra en zonas montañosas cercanas al epicentro.

🇵🇪 | Desprendimiento de rocas en Perú después de un leve sismo. pic.twitter.com/6PtpD7UKwf — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 20, 2026

El alcalde de Coracora, Yony Odón, señaló a los medios locales que la población salió de sus viviendas y se puso a buen recaudo mientras las autoridades evaluaban posibles afectaciones.

“La población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo” y esperamos que “no haya daños que perjudiquen a la población”.

El movimiento también fue percibido en:

Cusco

Arequipa

Ica

Apurímac

Lima

Daños menores en la ciudad de Cusco debido al sismo de magnitud 6.7 Mw (7.2 según IGP) con epicentro en la provincia Parinacochas, Ayacucho.

📹Redes sociales pic.twitter.com/hJdPegdwVz — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) August 20, 2026

¿Hubo daños por el terremoto de 7.2 en Perú?

En los primeros reportes, las autoridades no informaron de víctimas ni daños significativos. Sin embargo, se mantienen las labores de evaluación en las zonas cercanas al epicentro.

Medios locales difundieron imágenes de posibles afectaciones en viviendas de algunas comunidades rurales.

TERREMOTO DE 7,2 SACUDE PERÚ



Un terremoto de magnitud 7,2 se registró este jueves a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). pic.twitter.com/Kj16TkM3kC — Mr Elegante ✪ (@MrElegantesv) August 20, 2026

Sismo en Perú: ¿qué sigue?

Las autoridades mantienen vigilancia en Ayacucho y otras regiones donde el terremoto fue percibido. También se espera que continúe la evaluación de posibles daños en comunidades cercanas al epicentro.

🇵🇪 ASI FE EL SONIDO DEL TERREMOTO EN PERÚ 🚨 de magnitud 7.2 que se registró hoy a la 1:00 p. m. en la región Ayacucho. El epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, con una profundidad de 108 kilómetros. pic.twitter.com/3BwpumwjZE — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 20, 2026

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con alta actividad sísmica, por lo que las autoridades mantienen protocolos de monitoreo y respuesta ante este tipo de fenómenos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.