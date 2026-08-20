VIDEO: captan choque de avioneta contra helicóptero policial en Pensilvania, EE. UU.

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Captan momento en que avioneta impacta helicóptero policial en EE. UU. Foto: Getty

Un piloto de una avioneta murió luego de que su aeronave chocara contra un helicóptero de la Policía Estatal de Pensilvania cerca de la pista de un aeropuerto en Carlisle, el jueves; los dos agentes estatales que viajaban en el helicóptero sobrevivieron y se reportan estables.

El accidente involucró una Cessna 150 y un helicóptero Bell 407 de la Policía Estatal de Pensilvania. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigan las causas de la colisión.

WATCH: Moment plane crashes into police helicopter at Carlisle Airport, Pennsylvania; 1 killed, 2 injured pic.twitter.com/8xYx9IQXLa — Rapid Report (@RapidReport2025) August 20, 2026

¿Cómo ocurrió el choque entre la avioneta y el helicóptero?

De acuerdo con las autoridades, la avioneta descendía hacia la pista del pequeño aeropuerto de Carlisle cuando se desvió hacia el helicóptero policial, que se encontraba cerca del suelo.

La FAA y la NTSB calificaron el hecho como una colisión en el aire, y las autoridades estatales no precisaron si la avioneta se encontraba sobre el suelo al momento del impacto. El accidente ocurrió en el aeropuerto de Carlisle, ubicado a unos 170 kilómetros al noroeste de Filadelfia.

A Cessna 150 airplane and a Bell 407 helicopter collided in midair near Carlisle, Pennsylvania, around 7:50 p.m. local time on Wednesday, Aug. 19. Two people were on board the helicopter. The number of people on board the Cessna is unknown. The FAA and National Transportation… — The FAA ✈️ (@FAANews) August 20, 2026

¿Qué pasó con los dos policías que viajaban en el helicóptero?

Los dos pilotos de la Policía Estatal de Pensilvania quedaron atrapados dentro del helicóptero después del accidente; sin embargo, uno de ellos logró empujar una ventana hacia afuera y ayudó a su compañero a salir de la aeronave.

A Cessna 150H collided with a Pennsylvania State Police Bell 407GX helicopter at Carlisle Airport on Wednesday.



The helicopter was conducting a routine training exercise and had landed on the runway. The Cessna was landing after the helicopter and struck it from the rear.



The… pic.twitter.com/WDPAhyLC69 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 20, 2026

De acuerdo con medios locales, ambos pertenecen a la unidad de aviación de la Policía Estatal y realizaban un ejercicio de entrenamiento cuando ocurrió el accidente, las autoridades informaron que los dos agentes se encuentran estables pese a la violencia del impacto. El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades recaban evidencia en el aeropuerto de Carlisle para esclarecer las causas de la colisión.

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