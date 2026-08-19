Videos: fuerte aluvión golpea Chile y obliga a decretar estado de catástrofe
La ciudad de Tocopilla, en el norte de Chile, fue golpeada por un fuerte aluvión provocado por las intensas lluvias registradas en los últimos días, una emergencia que llevó al presidente José Antonio Kast a decretar estado de catástrofe.
Videos compartidos en redes sociales y medios locales muestran corrientes de lodo, agua y escombros avanzando por calles y avenidas de esta localidad desértica, poco acostumbrada a precipitaciones de esta magnitud.
Videos muestran ríos de lodo y vehículos arrastrados
Las imágenes difundidas en plataformas digitales reflejan la magnitud de la emergencia.
En varios videos se observan auténticos ríos de barro descendiendo a gran velocidad por calles de Tocopilla, arrastrando vehículos y material de construcción a su paso.
Otras grabaciones muestran viviendas inundadas, calles convertidas en corrientes de agua y carreteras cubiertas por lodo y escombros.
Incluso, algunos conductores tuvieron que abandonar sus vehículos para ponerse a salvo, mientras que túneles y puentes quedaron bloqueados por los sedimentos arrastrados por el temporal.
Kast decreta estado de catástrofe
Tras la emergencia, el presidente chileno anunció medidas extraordinarias para acelerar la respuesta de las autoridades.
“Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe”, informó Kast en sus redes sociales.
La declaratoria permitirá el despliegue del Ejército y de equipos de emergencia para atender a la población afectada y realizar labores de recuperación.
Aún sin balance oficial de daños
Aunque hasta el momento no existe un reporte definitivo sobre los daños, las autoridades reconocen que las afectaciones son considerables.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que todavía es difícil realizar una evaluación completa, aunque admitió que por la intensidad de las lluvias es “imposible que no haya una afectación”.
Tocopilla, ubicada a unos mil 500 kilómetros de Santiago, tiene una población cercana a los 25 mil habitantes.
Chile enfrenta un invierno marcado por temporales
El país sudamericano atraviesa una temporada de lluvias especialmente intensa.
De acuerdo con reportes oficiales, al menos 18 personas han muerto en los últimos dos meses a causa de distintos temporales que han afectado diversas regiones del país, la mayoría de ellas durante julio.
Las autoridades mantienen las evaluaciones en Tocopilla mientras continúan las labores de limpieza y atención a los afectados.
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