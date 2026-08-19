Videos: fuerte aluvión golpea Chile y obliga a decretar estado de catástrofe

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José Antonio Kast declaró estado de catástrofe. Foto: AFP

La ciudad de Tocopilla, en el norte de Chile, fue golpeada por un fuerte aluvión provocado por las intensas lluvias registradas en los últimos días, una emergencia que llevó al presidente José Antonio Kast a decretar estado de catástrofe.

Videos compartidos en redes sociales y medios locales muestran corrientes de lodo, agua y escombros avanzando por calles y avenidas de esta localidad desértica, poco acostumbrada a precipitaciones de esta magnitud.

ATENCIÓN 🌊

Aluvión de barro, rocas y sedimentos descendiendo con gran fuerza sobre varias calles de Tocopilla, Chile 🇨🇱

Reportan situación de riesgo, autos arrastrados, operaciones de evacuación en zonas de riesgo en curso.

18 de agosto de 2026#Tocopilla #Antofagasta

Vía… pic.twitter.com/BtiYWRYPEp — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 18, 2026

Videos muestran ríos de lodo y vehículos arrastrados

Las imágenes difundidas en plataformas digitales reflejan la magnitud de la emergencia.

En varios videos se observan auténticos ríos de barro descendiendo a gran velocidad por calles de Tocopilla, arrastrando vehículos y material de construcción a su paso.

URGENTE 🚨 Nos llegan más videos del aluvión que está afectando la comuna de Tocopilla, región de Antofagasta.



Se reportan decenas de vehículos dañados, viviendas afectadas y personas heridas.



Video compartido por la comunidad de RedGeoChile, desde las calles Sucre con… pic.twitter.com/4y2aPAM60c — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 18, 2026

Otras grabaciones muestran viviendas inundadas, calles convertidas en corrientes de agua y carreteras cubiertas por lodo y escombros.

Incluso, algunos conductores tuvieron que abandonar sus vehículos para ponerse a salvo, mientras que túneles y puentes quedaron bloqueados por los sedimentos arrastrados por el temporal.

⚠️‼️⛈️ URGENTE: Aluvión de barro y agua deja la Ruta 504 entre Iquique y Alto Hospicio con daños importantes a esta hora pic.twitter.com/ZT2DGf2TuK — El Hilo Chileno (@ElHiloCL) August 18, 2026

Kast decreta estado de catástrofe

Tras la emergencia, el presidente chileno anunció medidas extraordinarias para acelerar la respuesta de las autoridades.

“Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe”, informó Kast en sus redes sociales.

La declaratoria permitirá el despliegue del Ejército y de equipos de emergencia para atender a la población afectada y realizar labores de recuperación.

Aún sin balance oficial de daños

Aunque hasta el momento no existe un reporte definitivo sobre los daños, las autoridades reconocen que las afectaciones son considerables.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que todavía es difícil realizar una evaluación completa, aunque admitió que por la intensidad de las lluvias es “imposible que no haya una afectación”.

Tocopilla, ubicada a unos mil 500 kilómetros de Santiago, tiene una población cercana a los 25 mil habitantes.

Chile enfrenta un invierno marcado por temporales

El país sudamericano atraviesa una temporada de lluvias especialmente intensa.

De acuerdo con reportes oficiales, al menos 18 personas han muerto en los últimos dos meses a causa de distintos temporales que han afectado diversas regiones del país, la mayoría de ellas durante julio.

Las autoridades mantienen las evaluaciones en Tocopilla mientras continúan las labores de limpieza y atención a los afectados.

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