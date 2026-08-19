Primarias en EE. UU.: ¿qué se juegan Trump y los demócratas en Florida?

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Los demócratas buscan medirse en Florida. Foto: AFP

Los estadounidenses están votando este martes en elecciones primarias en varios estados, con Florida como uno de los principales focos de atención rumbo a las legislativas de noviembre, en las que los demócratas buscan recuperar la Cámara de Representantes y los republicanos intentan conservar su mayoría.

Las primarias sirven para definir a los candidatos que competirán en las elecciones de medio mandato. En esta jornada también habrá votaciones en Alaska, Wyoming y California.

Florida, clave para las elecciones legislativas de EE. UU.

Florida fue durante años uno de los principales estados bisagra de Estados Unidos, pero en la última década se ha movido hacia la derecha.

El presidente Donald Trump ganó Florida por 13 puntos en 2024 y los republicanos mantienen el control de los principales cargos estatales.

Sin embargo, los demócratas necesitan ganar apenas tres escaños a nivel nacional para recuperar la Cámara de Representantes en noviembre.

Por ello, Florida puede ser determinante para ambos partidos. Una nueva redistribución de distritos impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis creó cuatro oportunidades para que los republicanos intenten arrebatar distritos actualmente ocupados por demócratas.

¿Qué está en juego para demócratas y republicanos?

Los nuevos límites de los distritos obligaron a varios congresistas demócratas a competir en zonas más favorables a los republicanos.

Dos de ellos buscan reelegirse en distritos que Trump ganó con comodidad en 2024. Otro compite en un territorio conservador recién configurado contra un demócrata identificado con el ala izquierda del partido.

Los demócratas también buscan medir si pueden volver a competir en Florida a nivel estatal.

El excongresista republicano David Jolly, ahora demócrata y crítico de Trump, parte como favorito para conseguir la candidatura de su partido a gobernador.

Del lado republicano, el favorito es el congresista Byron Donalds, quien cuenta con el respaldo de Trump. Si gana la nominación, tendría posibilidades de convertirse en el primer gobernador negro de Florida.

Alaska, Wyoming y California también votan

Florida no será el único estado con elecciones este martes. En Alaska se realizan primarias para el Senado y la Cámara de Representantes. En Wyoming, los republicanos elegirán candidatos para gobernador, Senado y un escaño abierto en la Cámara.

Mientras tanto, California celebra una elección especial entre dos demócratas para ocupar el escaño que dejó Eric Swalwell, quien abandonó la Cámara en abril.

Los resultados de estas votaciones servirán como una primera señal sobre la competencia entre ambos partidos antes de las elecciones legislativas de noviembre.

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