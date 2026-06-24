EE. UU. advierte que Cuba debe aplicar reformas inmediatas ante colapso económico y político

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Landau, afirmó que régimen en Cuba está colapsando. Foto: Reuters

El gobierno de Estados Unidos advirtió que Cuba atraviesa un proceso de colapso económico y político y llamó al régimen de La Habana a implementar reformas económicas y políticas inmediatas, al considerar que la situación actual no es sostenible.

La postura fue expuesta durante una intervención del subsecretario de Estado, Christopher Landau, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde también lanzó críticas al sistema político cubano y a su papel en la región.

“No tiene otra opción”: la postura de EE. UU. sobre Cuba

Durante su intervención, Landau afirmó que el gobierno cubano “no tiene otra opción” más que emprender cambios profundos, al señalar que el país lleva 67 años sin elecciones libres.

El funcionario estadounidense sostuvo que el régimen de La Habana ha contribuido a la inestabilidad en el hemisferio, además de mantener una política de desestabilización en distintos países de la región.

.@DeputySecState: En cuanto a Cuba, seré igualmente directo. Cuba es un Estado fallido, amigo de nuestros adversarios, a 90 millas de Estados Unidos, con una larga historia de socavar las instituciones democráticas y fomentar la agitación civil en todo nuestro hemisferio. El… https://t.co/bhX0aUcdXK — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) June 24, 2026

También acusó al gobierno cubano de socavar instituciones democráticas y de mantener vínculos con actores considerados adversarios de Estados Unidos.

Acusaciones de colapso y falta de democracia

Landau describió a Cuba como un “Estado fallido” y aseguró que el modelo político actual está en una fase de deterioro.

Según lo expuesto en la OEA, el gobierno cubano ha permanecido en el poder sin procesos electorales competitivos, lo que —dijo— ha debilitado sus instituciones internas y su relación con la región.

Llamado a la OEA a actuar contra regímenes autoritarios

El subsecretario también pidió a la Organización de Estados Americanos asumir un papel más activo frente a los regímenes autoritarios del continente, incluyendo Nicaragua.

Además, llamó a fortalecer la cooperación regional contra el crimen organizado, al señalar que los grupos de narcotráfico representan una amenaza para todo el hemisferio, desde Canadá hasta Sudamérica.

Landau insistió en que la postura de Estados Unidos será de “cero tolerancia” hacia gobiernos autoritarios en la región, y pidió acciones más firmes para enfrentar tanto la situación política en Cuba como el avance del crimen organizado.

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