Cierran puertos, suspenden clases y cancelan vuelos por tormenta en Guerrero

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Temporal de lluvias continuará en varios estados. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Marina (Semar) informó el cierre preventivo de varios puertos en las costas de Guerrero y Oaxaca ante la presencia de la depresión tropical Dos-E, sistema que se fortalece frente al Pacífico mexicano y que podría tocar tierra como tormenta tropical durante las primeras horas de este lunes.

SEMAR ordena cierre de puertos por Dos-E

Como medida preventiva, la Secretaría de Marina informó el cierre de puertos para embarcaciones menores en:

Bahías de Huatulco, Oaxaca

Acapulco, Guerrero

Zihuatanejo, Guerrero

⚠️@SEMAR_mx informa cierres de puertos como medida preventiva ante la Depresión Tropical Dos-E:



🌊Océano Pacífico🌊



⛵ – Embarcaciones menores:

🔹 Oaxaca: Bahías de Huatulco.

🔹 Guerrero: Acapulco y Zihuatanejo.



🔴Atiende las recomendaciones de autoridades. Evita riesgos en… pic.twitter.com/J4zjyKtcFd — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 7, 2026

Suspenden clases en Guerrero

En Guerrero suspendieron clases en seis regiones de la entidad ante los efectos de la Depresión Tropical Dos-E, fenómeno que podría evolucionar a tormenta tropical durante las próximas horas.

La suspensión de actividades académicas aplicará este lunes 8 de junio en las regiones Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña, con el objetivo de proteger a estudiantes y personal educativo ante el riesgo de lluvias fuertes.

#Guerrero 📌 Suspenden clases debido a las lluvias por la Depresión Tropical Dos- E pic.twitter.com/LHSkNnvgix — Enfoque Informativo Guerrero (@enfoqueinforma) June 7, 2026

Cancelan vuelos ante pronóstico

Ante el pronóstico de lluvias intensas, viento y oleaje elevado asociados a la depresión tropical Dos-E, Viva Aerobus canceló un vuelo con salida desde Huatulco, Oaxaca, con destino a la Ciudad de México.

La aerolínea recomendó a los pasajeros consultar el estatus de sus vuelos a través de sus canales oficiales debido a posibles afectaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.

Lluvias, viento y oleaje afectarán varios estados

Según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la circulación de Dos-E generará lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en distintas regiones del país.

Los estados con posibles afectaciones son:

Guerrero

Oaxaca

Michoacán

Jalisco

Colima

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

De acuerdo con el SMN, el sistema se localiza a 115 kilómetros al sur de Acapulco y a 65 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero. Presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 9 km/h.

Las previsiones apuntan a que alrededor de las 18:00 horas de este domingo la depresión tropical evolucione a tormenta tropical antes de tocar tierra entre la medianoche y las primeras horas del lunes.

Conforme se acerque la hora estimada del impacto del sistema, podrían anunciarse nuevas medidas preventivas y suspensiones adicionales en distintos sectores, dependiendo de la evolución de las condiciones meteorológicas.

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