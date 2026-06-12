Sube a 55 la cifra de muertos por terremoto de 7.8 en Filipinas; hay más de mil heridos

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Ya son 55 muertos en Filipinas tras terremoto. Foto: Getty

Las autoridades de Filipinas informaron que aumentó a 55 el número de personas fallecidas y a 1,120 los heridos por el terremoto de magnitud 7.8 que sacudió el pasado lunes la isla de Mindanao, en el sur del país. Además, al menos 31 personas permanecen desaparecidas.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC), el sismo ha afectado a más de 86 mil familias, lo que equivale a cerca de 390 mil personas en distintas comunidades de la región.

Miles de viviendas quedaron dañadas

El organismo detalló que alrededor de 19 mil viviendas sufrieron daños, de las cuales:

3,485 quedaron completamente destruidas.

Miles más presentan afectaciones estructurales.

Decenas de comunidades continúan en evaluación.

Las autoridades también reportaron severas afectaciones en la infraestructura, con 48 localidades aún sin suministro eléctrico.

Aeropuertos, puertos y carreteras siguen afectados

Como medida de seguridad, diversas instalaciones de transporte permanecen fuera de servicio, entre ellas:

Puentes y carreteras en las zonas más golpeadas.

Puertos marítimos.

Aeropuertos regionales.

El Aeropuerto Internacional General Santos continúa cerrado para vuelos comerciales, aunque opera como centro logístico para la llegada de ayuda humanitaria y operaciones militares.

Actualmente, más de 3,700 elementos de rescate y seguridad participan en las tareas de búsqueda de desaparecidos y atención a la población afectada.

Gobierno declara estado de calamidad

El presidente Ferdinand Marcos Jr. recorrió esta semana algunas de las zonas dañadas, incluidos centros educativos y puntos de distribución de ayuda.

Ante la magnitud de los daños, el Gobierno declaró el estado de calamidad en 13 localidades, lo que permitirá agilizar recursos para la atención de la emergencia y la reconstrucción.

La Presidencia aseguró que existen fondos suficientes para sostener las labores de rescate, asistencia humanitaria y recuperación de las comunidades afectadas.

Epicentro en Mindanao

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) informó que el terremoto tuvo su epicentro a unos 32 kilómetros al oeste de Maasim, en la provincia de Sarangani, con una profundidad aproximada de 33 kilómetros.

Filipinas se encuentra dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, donde ocurre cerca del 90% de los terremotos registrados a nivel mundial.

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