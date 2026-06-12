Hackean drones del FBI y amenazan con ataque en EEUU para el Mundial 2026.

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SITE Intelligence Group cuestionó el presunto hackeo. Foto: AFP

Un grupo de hackers presuntamente relacionado a Irán aseguró que pirateó drones del Buró Federal de Investigación (FBI) y amenazó con realizar ataques en Estados Unidos durante el Mundial 2026.

Este viernes, el SITE Intelligence Group, organización que monitorea a grupos yihadistas, replicó un comunicado del grupo Handala, donde afirman que “durante meses” han tenido acceso a “cada imagen y cada sospechoso” captados por drones de Vista en Primera Persona (FPV, por sus siglas en inglés) utilizados por el FBI.

Handana dijo que los drones tenían reconocimiento facial y lectura de matrículas; fueron desplegados para labores antiterroristas, según citó AFP.

Hackers amenazan con ataque en Estados Unidos durante el Mundial 2026

En un tono irónico, Handala amenazó que podrían usar los drones en el Mundial 2026 en Estados Unidos, ya que estos artefactos del FBI están “en todas partes”.

“Será mejor que refuercen la seguridad de su Mundial, algunos de esos equipos no nos gustan nada. No lo olviden: los drones FPV están en todas partes; nunca sabes cuándo uno puede acabar justo en el autobús de tu equipo”, dijo la organización de hackers.

En marzo, Handala aseguró que pirateó la cuenta de correo electrónico del director del FBI, Kash Patel, y publicó en línea fotos personales y otro material.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita identificar a los miembros del grupo.

Cuestionan presunto hackeo de drones

Handala publicó imágenes presuntamente tomadas de los drones pirateados; sin embargo, SITE cuestionó dicha afirmación.

La organización de monitoreo destacó que uno de los videos exhibidos, de un supuesto ataque informático, fue producido por una plataforma de software en diciembre del 2024.

Se empleó para promocionar el uso de su tecnología, en manos de un departamento de policía estadounidense, para evaluar daños causados por tornados.

Estados Unidos prohíbe vuelo de drones para el Mundial 2026

La AFP resaltó que el FBI tiene drones desplegados en los estadios donde se jugará el Mundial en Estados Unidos para impedir el sobrevuelo de artefactos no autorizados.

Y es que, estará prohibido sobrevolar drones en dichos recintos, así como en eventos relacionados con el campeonato en suelo estadounidense.

El Departamento de Justicia ha advertido sobre posibles ciberataques de grupos iraníes, tras la guerra comenzada por Washington e Israel contra el Régimen Islámico el 28 de febrero.

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