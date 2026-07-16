EE. UU. designa al Cártel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas; amplía ofensiva contra grupos mexicanos

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Foto: AFP

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó este jueves al Cártel de Juárez y a Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), una medida que amplía la estrategia del gobierno de Donald Trump para combatir a los grupos del crimen organizado en México.

Con esta decisión, ambas organizaciones se suman a otros seis cárteles mexicanos que fueron incluidos en la misma lista en febrero de 2025, cuando Washington anunció que trataría a estas agrupaciones como organizaciones terroristas.

¿Por qué Estados Unidos designó al Cártel de Juárez y Los Viagras?

En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el Cártel de Juárez y Los Viagras son responsables de ataques contra ciudadanos estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y población civil.

Entre los hechos citados por las autoridades estadounidenses se encuentra la masacre ocurrida en Sonora el 4 de noviembre de 2019, en la que murieron nueve integrantes de una familia de la comunidad mormona, incluidos tres adultos y seis menores de edad. Washington atribuye ese ataque a La Línea, identificada como la principal facción del Cártel de Juárez.

Se suman a otros seis cárteles mexicanos

La designación anunciada este 16 de julio amplía la lista de organizaciones mexicanas catalogadas como terroristas por Estados Unidos.

El 20 de febrero de 2025, la administración de Donald Trump incluyó bajo esa figura al:

Cártel de Sinaloa

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel del Golfo

Cártel del Noreste

Nueva Familia Michoacana

Cárteles Unidos

Además, Estados Unidos ha aplicado esta clasificación a grupos armados y organizaciones criminales de otros países, como Colombia, Venezuela y Brasil.

¿Qué implica la designación como organización terrorista?

El Departamento de Estado explicó que estas designaciones permiten bloquear todos los bienes e intereses financieros que las organizaciones tengan en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de ese país.

Asimismo:

Prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con los grupos designados.

Restringen su acceso al sistema financiero de Estados Unidos.

Facilitan investigaciones y acciones de otras agencias federales.

La dependencia sostuvo que estas medidas buscan aislar financieramente a las organizaciones y limitar su capacidad operativa.

La medida forma parte de la estrategia de Trump

Tras regresar a la Casa Blanca, Donald Trump impulsó una política para catalogar como “narcoterroristas” a diversos cárteles transnacionales, con el argumento de fortalecer las herramientas legales para combatirlos.

Según el gobierno estadounidense, esta clasificación amplía el margen de acción de las autoridades para perseguir las estructuras financieras y operativas de estas organizaciones, e incluso respaldar operaciones contra líderes criminales fuera de Estados Unidos.

Sin embargo, especialistas en derecho internacional han cuestionado la equiparación entre narcotráfico y terrorismo, mientras que México ha reiterado su rechazo a cualquier intervención estadounidense en territorio nacional.

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