Desastres naturales causaron pérdidas de 100 mil mdd en el primer semestre de 2026, estima Swiss Re

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Más de 100 mil mdd en pérdidas por desastres naturales. Fotos: AFP

Las catástrofes naturales provocaron pérdidas económicas por unos 100 mil millones de dólares a nivel mundial durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con una primera estimación de Swiss Re. El terremoto registrado en Venezuela fue el desastre que generó el mayor impacto económico en ese periodo, con pérdidas estimadas en 20 mil millones de dólares.

A pesar de la cifra, las pérdidas globales disminuyeron más de un tercio frente al mismo periodo de 2025 y se ubicaron 10% por debajo del promedio de los últimos 10 años. Sin embargo, la reaseguradora suiza advirtió que el segundo semestre podría ser más costoso debido al riesgo de huracanes e incendios forestales.

Catástrofes naturales dejan pérdidas por 100 mil millones de dólares

Según Swiss Re, las pérdidas económicas totales por desastres naturales durante los primeros seis meses de 2026 alcanzaron los 100 mil millones de dólares.

De esa cantidad, alrededor de 42 mil millones de dólares correspondieron a pérdidas para las aseguradoras. Se trata del nivel más bajo registrado para un primer semestre desde 2020.

El monto también fue 16% menor al promedio de los últimos 10 años. En contraste, durante el primer semestre de 2025, los costos para las aseguradoras llegaron a 91 mil millones de dólares, impulsados principalmente por los incendios registrados en Los Ángeles.

Terremoto en Venezuela generó las mayores pérdidas

El terremoto en Venezuela fue el desastre natural con mayor impacto económico durante la primera mitad de 2026, con pérdidas estimadas en 20 mil millones de dólares, según Swiss Re.

Sin embargo, la compañía señaló que solo una pequeña parte de los daños podría estar cubierta por seguros, debido a la baja penetración de este tipo de servicios en el país.

Asimismo, Swiss Re aclaró que todavía no cuenta con una estimación definitiva sobre cuánto de las pérdidas ocasionadas por el sismo será asumido por las aseguradoras.

Huracanes e incendios preocupan para segundo semestre

La reaseguradora pidió mantener cautela ante los próximos meses. Balz Grollimund, responsable de cobertura de desastres naturales de Swiss Re, señaló que un primer semestre menos costoso no significa que los riesgos hayan desaparecido.

La empresa recordó que históricamente el segundo semestre concentra una mayor parte de las pérdidas anuales. En promedio, 58% de la factura de las aseguradoras por catástrofes naturales ocurre entre julio y diciembre, principalmente por la temporada de huracanes en el Atlántico Norte.

Por último, Swiss Re también destacó el riesgo de incendios forestales ante condiciones más cálidas y secas, luego de los recientes siniestros registrados en Europa.

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