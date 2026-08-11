Gobierno de Colombia despliega ayuda en zonas afectadas tras sismo de 7.4

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El gobierno de Colombia entregará subsidios de arrienda para familias damnificadas, según anunció tras el despliegue de un operativo de emergencia en varias regiones del país tras el sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes, que dejó viviendas y edificios dañados, personas heridas y afectaciones en servicios básicos.

Desde Bogotá, Laura Reyes de Red+ informó que el presidente Abelardo de la Espriella se trasladó a las zonas afectadas para coordinar las primeras acciones de atención. El mandatario estuvo en Quito, Chocó, cerca de la zona señalada como epicentro, y posteriormente viajó a Cali, capital del Valle del Cauca.

Entre las primeras medidas anunciadas se encuentra la entrega de subsidios de arriendo para familias cuyas viviendas quedaron destruidas o presentan riesgo de colapso.

En Cali también se anunció el despliegue de alrededor de mil elementos de la Policía Nacional, quienes serán enviados a las zonas afectadas para reforzar la seguridad y evitar que personas ingresen o retiren objetos de edificios, viviendas, hospitales y escuelas que resultaron dañados.

Trasladan a 119 heridos

La emergencia también provocó afectaciones en los servicios de salud del departamento de Chocó. Ante la saturación de hospitales, las autoridades anunciaron el traslado de aproximadamente 119 personas heridas hacia otras ciudades, entre ellas Medellín, donde serán atendidas en hospitales de tercer nivel.

Mientras que las regiones afectadas también solicitaron el envío de equipos especializados para las labores de búsqueda y rescate.

En Pereira comenzó el despliegue de 75 integrantes de unidades USAR, especializados en operaciones de búsqueda y rescate de personas atrapadas entre los escombros.

Las autoridades también reportaron afectaciones en el suministro eléctrico y de agua potable. Como parte de las medidas de emergencia, se anunció el envío de una planta eléctrica para atender las fallas registradas en algunas zonas.

En municipios del Eje Cafetero afectados por el colapso de viviendas también se reportaron problemas con el suministro de agua. Por ello, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo trasladará carrotanques para garantizar el abastecimiento durante las próximas horas.

Gobierno ajusta gabinete para atender emergencia

Sin embargo, el sismo ocurrió pocos días después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, por lo que el nuevo gobierno todavía se encontraba en proceso de integración del gabinete.

De acuerdo con la información difundida, el presidente se encontraba en Bogotá firmando los decretos necesarios para formalizar distintos nombramientos, entre ellos el del nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, cargo que será ocupado por el geólogo antioqueño David Tamayo, quien cuenta con experiencia previa en labores relacionadas con la atención de emergencias a nivel departamental.

Toda vez que la emergencia también generó anuncios de apoyo internacional. En este sentido, el Banco Mundial anunció una aportación de 200 mil dólares para el gobierno colombiano. También se reportaron recursos del Banco Interamericano y de la CAF, que serían canalizados para apoyar las labores de atención mediante organismos como la Cruz Roja.

Mientras que las autoridades continúan evaluando los daños provocados por el sismo y sus réplicas en las regiones del suroccidente colombiano. Entre las zonas señaladas se encuentran Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó, regiones conectadas por el sistema montañoso de la cordillera colombiana.

De acuerdo con el reporte citado del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento fue señalado como el sismo más fuerte registrado en el país durante la última década. Las operaciones del aeropuerto de Cali fueron reactivadas, aunque persistían retrasos y afectaciones. También se reportaron problemas en otros aeropuertos del país.

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