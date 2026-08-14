Terremoto de 7.7 sacude el oriente de Indonesia; emiten alerta local de tsunami

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El sismo tuvo un epicentro a 10 kilómetros de profundidad. foto: AFP

Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió este viernes el oriente de Indonesia, lo que llevó a las autoridades a emitir una alerta local de tsunami ante el riesgo de oleaje peligroso en zonas costeras.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento ocurrió a las 05:58 horas locales y tuvo su epicentro a 68 kilómetros al nornoroeste de la ciudad de Ende, en la isla de Flores, con una profundidad de apenas 10 kilómetros, una característica que suele incrementar la intensidad con la que se percibe un sismo.

🔴 #AHORA | Daños en viviendas en la Isla Flores, lugar del fuerte terremoto en Indonesia. Hay alerta de tsunami. pic.twitter.com/aHdIV6P3uG — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 14, 2026

Emiten alerta de tsunami local tras el terremoto

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) advirtió sobre la posibilidad de que el terremoto genere olas de tsunami en áreas cercanas al epicentro.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni una evaluación oficial de daños, aunque por la magnitud y escasa profundidad del sismo se prevé que los temblores hayan sido percibidos en gran parte de la isla de Flores y comunidades cercanas.

📹🇮🇩 Imágenes del repentino retroceso del mar en costas de una isla de #Indonesia, posterior al #terremoto M7.7 [#BMKG] con epicentro en la región de Flores. 14/Ago/2026.



❗️Este fenómeno pone de manifiesto, una advertencia crítica ante la inminente llegada de las primeras olas… pic.twitter.com/BZjgwVpBaS — SASSLA (@SasslaMx) August 14, 2026

Dos fuertes réplicas siguieron al sismo

Luego del movimiento principal, la misma región registró al menos dos réplicas importantes, con magnitudes de 5.6 y 5.9.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica mientras continúan las evaluaciones en las zonas potencialmente afectadas.

Gempa NTT, Indonesia, pagi ini berkekuatan 7,7 SR. . 😭



Semoga tidak ada korban jiwa dan semua yang terdampak diberi keselamatan. Aamiin. 🙏 Stay safe, guys. pic.twitter.com/yG8FKIZpTS — vi er (@vier4x4) August 14, 2026

Ordenan evacuaciones y mantienen alerta de tsunami

Las autoridades de Indonesia ordenaron evacuaciones preventivas en zonas costeras tras el terremoto de magnitud 7.7 registrado frente a la isla de Flores, mientras la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) mantiene activa la alerta temprana de tsunami.

La dependencia pidió a la población alejarse de playas, puertos y cauces de ríos debido a las variaciones detectadas en el nivel del mar después del sismo.

De acuerdo con el último boletín emitido por la agencia, se registraron fluctuaciones del nivel del mar de 54 centímetros en Bulu Kumba, 38 centímetros en Kawapente, 30 centímetros en Baubau, 25 centímetros en Flores Timur y 14 centímetros en Bakalang.

Las alertas continúan vigentes para zonas costeras de Sulawesi del Sur y las Islas Menores de la Sonda.

🚨 INDONESIA | Nuevos videos muestran los momentos de pánico y las evacuaciones en la isla de Flores tras el devastador sismo de 7.7 Mw registrado a una profundidad de 10 km. Se mantiene la alerta de tsunami en las zonas costeras.#Sismo #IndonesiaEarthquake #BreakingNews… pic.twitter.com/TSAM3B6jDA — desopinion.com (@Desopinioncom) August 14, 2026

Indonesia, un punto de alta actividad del cinturón de fuego del Pacífico

Indonesia forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por la intensa actividad tectónica y volcánica.

Los terremotos son frecuentes en el archipiélago. A principios de julio, otro sismo de magnitud 6.2 sacudió el este del país sin provocar daños mayores.

Uno de los antecedentes más graves ocurrió en 2018, cuando un terremoto de magnitud 7.5 y el posterior tsunami en la ciudad de Palu dejaron más de 2 mil 200 personas muertas.

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