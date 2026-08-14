Terremoto de 7.7 sacude el oriente de Indonesia; emiten alerta local de tsunami
Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió este viernes el oriente de Indonesia, lo que llevó a las autoridades a emitir una alerta local de tsunami ante el riesgo de oleaje peligroso en zonas costeras.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento ocurrió a las 05:58 horas locales y tuvo su epicentro a 68 kilómetros al nornoroeste de la ciudad de Ende, en la isla de Flores, con una profundidad de apenas 10 kilómetros, una característica que suele incrementar la intensidad con la que se percibe un sismo.
Emiten alerta de tsunami local tras el terremoto
La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) advirtió sobre la posibilidad de que el terremoto genere olas de tsunami en áreas cercanas al epicentro.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni una evaluación oficial de daños, aunque por la magnitud y escasa profundidad del sismo se prevé que los temblores hayan sido percibidos en gran parte de la isla de Flores y comunidades cercanas.
Dos fuertes réplicas siguieron al sismo
Luego del movimiento principal, la misma región registró al menos dos réplicas importantes, con magnitudes de 5.6 y 5.9.
Las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica mientras continúan las evaluaciones en las zonas potencialmente afectadas.
Ordenan evacuaciones y mantienen alerta de tsunami
Las autoridades de Indonesia ordenaron evacuaciones preventivas en zonas costeras tras el terremoto de magnitud 7.7 registrado frente a la isla de Flores, mientras la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) mantiene activa la alerta temprana de tsunami.
La dependencia pidió a la población alejarse de playas, puertos y cauces de ríos debido a las variaciones detectadas en el nivel del mar después del sismo.
De acuerdo con el último boletín emitido por la agencia, se registraron fluctuaciones del nivel del mar de 54 centímetros en Bulu Kumba, 38 centímetros en Kawapente, 30 centímetros en Baubau, 25 centímetros en Flores Timur y 14 centímetros en Bakalang.
Las alertas continúan vigentes para zonas costeras de Sulawesi del Sur y las Islas Menores de la Sonda.
Indonesia, un punto de alta actividad del cinturón de fuego del Pacífico
Indonesia forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por la intensa actividad tectónica y volcánica.
Los terremotos son frecuentes en el archipiélago. A principios de julio, otro sismo de magnitud 6.2 sacudió el este del país sin provocar daños mayores.
Uno de los antecedentes más graves ocurrió en 2018, cuando un terremoto de magnitud 7.5 y el posterior tsunami en la ciudad de Palu dejaron más de 2 mil 200 personas muertas.
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