Trump afirma que estrecho de Ormuz “pronto será territorio de EE. UU.”

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Trump afirma que Irán está casi derrotado. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que planea declarar al estrecho de Ormuz como territorio estadounidense, en medio del conflicto que mantiene con Irán y de las tensiones en una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

Durante un mitin realizado en una academia de policía en el estado de Nueva York, el mandatario hizo referencia a la situación en Medio Oriente y afirmó que la medida se concretaría una vez que concluya la ofensiva contra el gobierno iraní.

“Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es cierto”, dijo Trump ante sus simpatizantes.

🇺🇸🗣📍 Trump: "Declararé el estrecho de Ormuz territorio de los Estados Unidos"



💥 El presidente estadounidense Donald Trump dijo durante un evento en Nueva York que esta declaratoria ocurrirá una vez que "terminemos de derrotar a Irán", lo cual afirmó que ocurrirá "muy pronto".… pic.twitter.com/597xUpCKBN — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 14, 2026

Trump asegura que Irán está siendo derrotado

El presidente estadounidense sostuvo que Irán atraviesa una situación desfavorable en el conflicto que enfrenta con Washington y sus aliados.

“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy mal”, afirmó.

Estados Unidos e Israel mantienen operaciones militares contra Irán desde el pasado 28 de febrero, con el argumento de frenar el programa nuclear iraní.

Un punto estratégico para el comercio mundial

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los pasos marítimos más importantes del planeta, ya que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y por él transita una parte significativa del petróleo y gas que se comercializa a nivel global.

En medio de la escalada del conflicto, Irán anunció el pasado 12 de julio el cierre del estrecho hasta que Estados Unidos dejara de intervenir en la región.

Trump también afirmó que Washington mantiene un bloqueo sobre puertos iraníes.

“Tenemos el bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros lo queramos”, declaró durante el evento.

Las declaraciones se producen mientras la situación en Medio Oriente continúa afectando rutas comerciales, mercados energéticos y el tránsito marítimo internacional.

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