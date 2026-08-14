Adiós a la visa: EE. UU. revoca más de 600 por “turismo de nacimiento”

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EU retira más de 600 visas por presunto turismo de nacimiento. Foto: AFP/GETTY

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que el Departamento de Estado ha revocado más de 600 visas a ciudadanos extranjeros por presuntamente tergiversar el propósito de su viaje para dar a luz en territorio estadounidense, pues de acuerdo con el Secretario, señaló que existen redes dedicadas al llamado turismo de nacimiento.

“Las leyes estadounidenses instruyen a extranjeros para defraudar el sistema de visas de EE. UU., organizan viajes y alojamiento, e incluso falsifican documentos, todo para que ciudadanos extranjeros obtengan la ciudadanía para sus hijos.” mencionó Rubio.

Bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Rubio, EE.UU. combate el turismo de maternidad. El Departamento de Estado ha revocado más de 600 visas por tergiversar el propósito del viaje para dar a luz en Estados Unidos. pic.twitter.com/vsuDZzqziW — USA en Español (@USAenEspanol) August 14, 2026

¿Por qué Estados Unidos revocó más de 600 visas?

Bajo el argumento de que “la ciudadanía estadounidense no está a la venta”, Marco Rubio señaló que existen redes dedicadas al llamado turismo de nacimiento, mediante las cuales se organizarían viajes y alojamiento para extranjeros que buscan que sus hijos nazcan en Estados Unidos.

De acuerdo con el secretario de Estado, estas redes también proporcionarían instrucciones para defraudar el sistema de visas estadounidenses e incluso recurrirían a documentos falsificados con el objetivo de facilitar los viajes.

En su mensaje, Rubio afirmó que el Departamento de Estado busca combatir este tipo de actividades y proteger la integridad del sistema migratorio y de visas de Estados Unidos.

American citizenship is not for sale.



But elaborate birth tourism rings are profiting off the exploitation of America's laws- coaching foreigners to defraud the U.S. visa system, arranging travel and housing, and even forging documents, all to enable foreign nationals to obtain… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 12, 2026

¿Cómo aplica esta medida contra el turismo de nacimiento?

Según la información difundida por Rubio, el Departamento de Estado creó un Grupo de Trabajo para la Prevención del Turismo de Nacimiento, cuya función es revisar las actividades de los titulares de visas, identificar posibles irregularidades y desmantelar las redes relacionadas con este tipo de viajes.

Como parte de las acciones anunciadas, el grupo de trabajo comenzó a revisar casos relacionados con titulares de visas y, en aproximadamente un mes, tomó medidas para revocar más de 600 visas a ciudadanos extranjeros en distintos países.

¿Qué dijo Marco Rubio sobre las visas?

En el mensaje difundido en redes sociales, el secretario de Estado sostuvo que las leyes estadounidenses son utilizadas de manera fraudulenta por algunas redes que buscan facilitar el ingreso de extranjeros al país con el propósito de que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense al nacer.

El funcionario también aseguró que las autoridades estadounidenses continuarán trabajando para evitar lo que calificó como un abuso de las leyes del país y defender la integridad de la ciudadanía estadounidense.

La medida anunciada se enfoca en los casos en los que las autoridades estadounidenses detecten tergiversación del propósito del viaje, fraude en el proceso de visa u otras irregularidades relacionadas con el turismo de nacimiento.

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