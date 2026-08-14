“No sé nada de ellos”: Mariela busca a su padre y a la esposa de éste tras sismo en Colombia

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Mariela Zapata busca a su padre y a la esposa de éste, una pareja de mexicanos que desapareció en Pereira, Colombia, después de viajar desde Monterrey por vacaciones.

La joven explicó en entrevista con Uno TV que sus familiares viajaron primero a Bogotá y posteriormente se trasladaron por su cuenta a Pereira. El último contacto que tuvo con su padre fue a las 7:17 horas de Colombia, cuando ambos hablaban sobre el vuelo de regreso a México.

A partir de ese momento, Mariela dejó de recibir respuestas y hasta ahora desconoce su paradero. La pareja se encontraba hospedada en el Hotel Diveni, uno de los inmuebles que habría sufrido daños severos.

“No hay ningún registro de ellos, tanto en medicina legal, en algún albergue, en hospitales. Por eso pensamos que realmente sí es cierto que estaban ahí en el Hotel Diveni”.

Aunque el inmueble quedó completamente destruido, todavía existe la esperanza de encontrar personas con vida.

Para proporcionar información sobre el paradero de los mexicanos desaparecidos en Colombia, Mariela proporcionó el número 811-238-5828.

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