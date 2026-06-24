Cepeda acepta resultados de la elección presidencial y reconoce a De la Espriella como presidente electo

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Cepeda reconoce resultado de elecciones en Colombia. Foto: Reuters

Iván Cepeda reconoció este miércoles la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia y aceptó los resultados del escrutinio que dieron como ganador al candidato por una diferencia inferior a un punto porcentual. De acuerdo con los resultados reportados, De la Espriella obtuvo 12.9 millones de votos, equivalentes al 49.78% de la votación.

En una declaración pública, Cepeda informó que aceptaba el resultado del proceso electoral y reconoció a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. El candidato de izquierda señaló que tomaba esa decisión como un acto de responsabilidad democrática y con el objetivo de contribuir a la convivencia, la paz y el diálogo entre los colombianos.

🔴Respetamos la democracia y aceptamos los resultados.



El proceso de escrutinio está prácticamente finalizado.@IvanCepedaCast se dirige al país 👇🏼👇🏼https://t.co/GQPw33zR1l pic.twitter.com/1ixY8mucJh — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) June 24, 2026

El dirigente del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida sostuvo que las diferencias políticas deben resolverse mediante participación ciudadana, respeto a las instituciones y deliberación pública. Asimismo, manifestó que la aceptación de los resultados responde a su convicción en el sistema democrático.

Elecciones presidenciales de Colombia registran resultado cerrado

Cepeda destacó que la diferencia entre los dos candidatos fue mínima y consideró que los resultados reflejan la intensidad del debate político.

El senador afirmó que la estrecha distancia entre ambas opciones políticas también representa una responsabilidad para los distintos sectores del país durante los próximos años.

Además, indicó que el proceso de escrutinio realizado por las autoridades electorales se encontraba prácticamente concluido al momento de emitir su posicionamiento público.

El político también agradeció la participación de los testigos electorales, abogados y observadores que colaboraron en la vigilancia de la elección en representación de su coalición.

Iván Cepeda volverá al Senado para el periodo 2026-2030

Tras finalizar en el segundo lugar de la contienda presidencial, Cepeda regresará al Senado para el periodo legislativo 2026-2030.

Desde esa posición continuará con su actividad política y legislativa, luego de participar en una elección presidencial que se definió por una diferencia reducida entre los dos aspirantes que llegaron a la segunda vuelta.

La contienda mantuvo la atención pública debido a la cercanía de los resultados y a la expectativa generada durante el proceso de conteo y escrutinio de los votos.

Cepeda anuncia oposición al gobierno de De la Espriella

Aunque reconoció el triunfo electoral de Abelardo de la Espriella, Cepeda dejó claro que ejercerá una labor de vigilancia frente al próximo gobierno.

El dirigente afirmó que defenderá la democracia y las libertades públicas desde la oposición. También señaló que no aceptará acciones que vulneren derechos ciudadanos o limiten la participación de movimientos sociales y organizaciones civiles.

Asimismo, expresó que mantendrá una postura crítica frente a cualquier decisión que, a su juicio, afecte la libertad de expresión y opinión.

La aceptación formal de los resultados ocurrió tres días después de la segunda vuelta presidencial y contribuyó a despejar las dudas que surgieron debido a la estrecha diferencia registrada entre los dos candidatos.

Con este reconocimiento, quedó confirmado el triunfo de Abelardo de la Espriella en la elección presidencial y el inicio de una nueva etapa política en Colombia, mientras los distintos sectores preparan su participación en el próximo periodo de gobierno y en la nueva legislatura.

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