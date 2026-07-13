Terremotos en Venezuela dejaron más de 4 mil 500 muertos

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A 19 días del doble terremoto, reportan 4 mil 500 muertos en Venezuela. Foto: AFP.

El doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio dejó un saldo de más de 4 mil 500 personas fallecidas y cerca de 17 mil heridas, de acuerdo con el más reciente reporte difundido por autoridades del país.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 afectaron principalmente el estado de La Guaira y zonas cercanas a Caracas, donde continúan las labores de rescate, remoción de escombros y atención a miles de damnificados.

Autoridades reportan 4 mil 561 personas fallecidas tras los sismos

El balance oficial más reciente señala que 4 mil 561 personas murieron y 16 mil 740 resultaron heridas tras el doble movimiento telúrico, informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, mediante un mensaje difundido en Telegram.

Las autoridades indicaron que una parte importante de las personas lesionadas ya fue dada de alta, mientras continúan los trabajos para localizar a víctimas que permanecen bajo los restos de edificios colapsados.

Aunque el Gobierno venezolano no ha difundido una cifra oficial de personas desaparecidas, organismos internacionales estiman que el número de no localizados podría alcanzar los 50 mil casos.

El terremoto es considerado uno de los eventos sísmicos con mayor impacto registrado en América Latina por el número de personas afectadas y los daños materiales ocasionados.

La Guaira concentra la mayor afectación por el doble terremoto

El estado de La Guaira, ubicado al norte del país y cercano a la capital venezolana, fue una de las zonas más afectadas por los movimientos sísmicos. De acuerdo con el reporte oficial, más de 850 edificios resultaron dañados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.

Equipos de rescate venezolanos y brigadas internacionales mantienen labores de búsqueda entre los escombros, mientras maquinaria pesada continúa con la remoción de estructuras dañadas para facilitar el acceso a posibles víctimas.

En Caracas, el municipio de Chacao registró daños importantes. El alcalde Gustavo Duque informó que en esa zona se contabilizaron 68 personas fallecidas, además de tres edificios con colapso total y 46 inmuebles declarados inhabitables.

Miles de personas permanecen en campamentos provisionales

El impacto del terremoto obligó a miles de habitantes a abandonar sus viviendas ante los daños estructurales o el riesgo de nuevos derrumbes.

El gobierno venezolano informó que más de 20 mil 200 personas fueron trasladadas a campamentos provisionales instalados en parques, estadios y plazas de La Guaira y Caracas.

Además de quienes permanecen en refugios oficiales, otras familias afectadas buscaron alojamiento temporal con familiares y conocidos mientras esperan evaluaciones de sus viviendas.

Autoridades sanitarias mantienen vigilancia en los campamentos para prevenir posibles problemas de salud derivados de las condiciones de hacinamiento y la permanencia prolongada en espacios temporales.

Continúa llegada de ayuda internacional para damnificados

La atención a las personas afectadas continúa con apoyo de organismos nacionales e internacionales. El Gobierno venezolano informó que recibió un cargamento proveniente de Rusia con alimentos y artículos de apoyo para los damnificados. Por su parte, la embajada de Estados Unidos señaló que entregó 100 mil kits de asistencia en comunidades afectadas.

También participan médicos de distintos países en hospitales de campaña instalados en las zonas con mayor número de personas desplazadas. Los equipos de emergencia mantienen las labores de rescate y evaluación de daños, mientras las autoridades continúan actualizando el balance de víctimas y afectaciones provocadas por los terremotos.

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