Tifón Bavi se acerca a Taiwán con fuerza; miles dejan zonas de riesgo

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Tifón Bavi obliga a desalojar a más de mil personas en Taiwán AFP

Los efectos del tifón Bavi provocaron la evacuación de más de mil personas y el cierre de escuelas y oficinas en Taiwán, mientras el fenómeno avanza este viernes hacia el norte y el este de la isla. De acuerdo con la Administración Central de Meteorología (CWA), también se prevé que afecte las islas del suroeste de Japón entre el viernes y el sábado.

El tifón Bavi registra vientos máximos sostenidos de 162 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 198 kilómetros por hora. Además, su radio de vientos fuertes alcanza los 380 kilómetros, lo que lo convierte en el mayor tifón que impactará Taiwán en más de 30 años, según las autoridades meteorológicas.

Tifón Bavi pone en alerta a Taiwán por fuertes vientos

Tras pasar el lunes como supertifón por Guam y las Islas Marianas del Norte, Bavi perdió intensidad y fue reclasificado como tifón mientras avanzaba sobre el océano Pacífico.

A pesar de ello, las autoridades mantienen las medidas preventivas ante el riesgo que representa para Taiwán. Más de mil personas fueron evacuadas, principalmente en el este de la isla, mientras diversas escuelas y oficinas suspendieron actividades por el avance del fenómeno.

El meteorólogo Wang Ping-hsiang, de la Administración Central de Meteorología (CWA), explicó que es probable que el sistema continúe debilitándose debido a que las condiciones ambientales no son favorables para mantener su intensidad.

Después de su paso por Taiwán, se espera que el tifón Bavi continúe su trayectoria y toque tierra en el este de China durante el fin de semana.

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