Difunden las últimas imágenes con vida del mexicano abatido por un agente del ICE

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Muerte de mexicano a mnaos del ICE genera protestas. Foto: Reuters

Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo Salgado Araujo, compartió las últimas imágenes de su padre antes de ser abatido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

A través de su cuenta de Facebook, el joven, que solicitó una investigación independiente tras la muerte de su padre, compartió los videos de las cámaras de seguridad en donde se ve a Lorenzo salir de su casa.

Las últimas imágenes con vida de mexicano asesinado por agentes del ICE

Minutos antes de las 6 de la mañana, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo comenzó a prepararse para salir de su casa. En su camioneta acomodó su café y su almuerzo para llevar en su día de trabajo. En su publicación, Ronaldo aseguró que esa rutina su padre la hizo por décadas.

“Todavía no se siente real. Esta fue la última vez que mi padre cargó su camioneta con su café y almuerzo como lo ha hecho durante décadas”, Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo Salgado Araujo

Después, caminó hacia el lado del conductor. A esas horas de la mañana, solamente un perrito lo acompañó a la unidad. Seis minutos antes de las 6 de la mañana, Lorenzo Salgado Araujo encendió su camioneta y comenzó a avanzar en reversa para poder iniciar un día más de trabajo.

Lorenzo, según el relato de su hijo, tuvo que regresa a las 2 de la tarde a casa para comer en familia. Sin embargo, un agente del ICE le disparó y murió tras la acción.

“Debería haber estado entrando en ese camino 14 horas más tarde después de hacer un largo día bajo el sol de Houston. Debería haber estado comiendo una gran comida casera preparada por mi madre. Él no merecía morir. No merecía ser sacado de su camioneta, desangrándose mientras los agentes de ICE lo detuvieron”, Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo Salgado Araujo

El caso de Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano asesinado por agentes del ICE

El caso de Lorenzo Salgado causó revuelo y reacciones tanto en México como en Estados Unidos. El ICE lo describió como un ciudadano mexicano y “extranjero ilegal” que intentó eludir la detención durante una “operación de control específica” llevada a cabo por agentes federales de inmigración.

Según la versión de las autoridades de migración de EE. UU. sobre el incidente, Salgado “embistió un vehículo de ICE, se negó a acatar múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de ICE”.

Después de la muerte del mexicano, familiares y activistas solicitaron una investigación para esclarecer el homicidio.

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