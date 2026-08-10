Tiroteo deja 3 heridos y 2 detenidos en isla de Dinamarca; buscan a tercer cómplice

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

Un tiroteo acaecido este domingo en la ciudad de Holbaek, en el noroeste de la isla de Selandia, la principal de Dinamarca, y a unos 60 kilómetros de Copenhague, dejó un saldo de tres personas heridas, ya fuera de peligro, y dos detenidas, aunque la Policía busca a una más como sospechosa de ser cómplice.

“Seguimos buscando a una persona que sospechamos que estuvo implicada en el tiroteo. Solo podemos animarle a que se entregue”, remarcó el subinspector de Policía Lars Krogsgaard en declaraciones recogidas por el diario Jyllands-Posten.

Concretamente, fueron arrestados un joven de 23 años acusado de intento de asesinato, así como otro de 22 por complicidad en el intento de asesinato. Ambos se entregaron a la Policía en la noche de este domingo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 15:45 hora local cuando se registraron disparos en dos puntos de la referida urbe ubicados en una zona situada al sur.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Christina Krzyrosiak Hansen, agregó que, de acuerdo con las hipótesis barajadas por las fuerzas policiales, podría tratarse de un “enfrentamiento entre bandas criminales”.

“No tengo palabras para expresar lo indignada que me hace sentir que delincuentes empedernidos pongan en peligro la seguridad de los demás”, agregó la regidora en un mensaje publicado en redes sociales en el que aseveró que está siguiendo el caso muy de cerca.

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