Israel rechaza el plan de 15 puntos de Trump para Gaza y condiciona retirada al desarme de Hamás

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Benjamin Netanyahu y Donald Trump. Foto: Reuters.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó este domingo el plan de 15 puntos para Gaza impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que las fuerzas israelíes no se retirarán de la Franja de Gaza hasta que Hamás sea desarmado por completo.

Netanyahu explicó que la negativa de Israel al documento incluye cualquier tipo de armamento en poder del Movimiento de Resistencia Islámica. Según sus declaraciones, las Fuerzas de Defensa de Israel no realizarán ninguna retirada del enclave palestino mientras no se concrete el desarme de Hamás.

El primer ministro israelí señaló que, después de rechazar el documento, su Gobierno mantiene conversaciones con la parte estadounidense. Indicó que existen propuestas de Estados Unidos que Israel considera aceptables y otras que no, por lo que afirmó que su Gobierno mantendrá su posición sobre los puntos que considera relacionados con la seguridad del país.

Netanyahu condiciona retirada de Gaza al desarme de Hamás

Netanyahu sostuvo que la existencia de Israel y la seguridad de sus ciudadanos no están sujetas a negociación. En ese sentido, afirmó que las fuerzas israelíes continuarán actuando frente a las amenazas que, según señaló, existen contra el país y su población.

El primer ministro también reiteró su rechazo a la creación de un Estado palestino mientras permanezca en el cargo. Señaló que esta posición aplica tanto para Gaza como para Cisjordania, territorio al que se refirió como Judea y Samaria.

El rechazo israelí ocurre después de que el plan de 15 puntos para Gaza fuera aceptado por Hamás y otras milicias palestinas armadas, de acuerdo con la información proporcionada.

Israel acepta fuerza internacional, pero mantiene condición

El director general de la Junta de Paz para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, confirmó que el Gobierno de Israel, a través de su gabinete de seguridad encabezado por Netanyahu, había dado luz verde a la entrada en Gaza de la Fuerza Internacional de Estabilización, misión de paz organizada por Trump.

Netanyahu recibió recientemente a Mladenov, quien había solicitado a Israel detener sus ataques contra el enclave palestino con el objetivo de facilitar el cierre de las negociaciones con Hamás y avanzar en las distintas fases del acuerdo.

Israel no se opone en principio a que una fuerza multinacional liderada por la Fuerza Internacional de Estabilización ingrese a Gaza para realizar labores de control y seguridad civil.

Sin embargo, el Gobierno israelí mantiene como condición que sus tropas no se retiren del enclave hasta que se complete el desarme total de Hamás.

Netanyahu reafirma respaldo a Trump

El primer ministro israelí también afirmó que mantiene un “gran aprecio” por Donald Trump y calificó al presidente estadounidense como uno de los grandes amigos de Israel en la Casa Blanca.

Netanyahu destacó además la asociación entre Estados Unidos e Israel frente a los intentos de Irán de obtener armas nucleares. Afirmó que, con acuerdo o sin él, mientras permanezca como primer ministro, Irán no tendrá armas nucleares.

También sostuvo que Israel hará lo necesario para garantizar su seguridad y mencionó las operaciones de sus fuerzas en Rafá, el control del corredor de Filadelfia, ubicado en el lado palestino de la frontera entre Gaza y Egipto, así como la incursión israelí en Líbano.

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