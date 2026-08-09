Incendio en España sigue activo tras recorrer 8 mil hectáreas

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Incendios en España se mantienen, autoridades son optimistas. Foto: AFP

El incendio en España que afecta a la provincia de Huelva, en el suroeste del país, continúa activo este domingo tras recorrer unas 8 mil hectáreas, aunque las autoridades señalaron que no toda esa superficie resultó quemada.

El fuego se declaró cerca de la localidad de Niebla, a unos 70 kilómetros de la frontera sur con Portugal. Ante el avance de las llamas, alrededor de 470 personas fueron desalojadas de manera preventiva.

El consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, informó que el incendio continúa siendo complejo, pero señaló que las autoridades tienen una perspectiva más favorable sobre su evolución.

Pese a fuego, autoridades son optimistas

“Hoy estamos algo más optimistas”, afirmó Sanz, quien también advirtió que los trabajos de combate al fuego continuarán durante la jornada.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, dentro de las aproximadamente 8 mil hectáreas recorridas por el incendio existen zonas que no fueron afectadas por las llamas.

“Hay muchas islas y muchas zonas que no se han quemado”, explicó el funcionario.

Para combatir el incendio forestal en Huelva, más de 500 efectivos participan en las labores de extinción. Entre ellos se encuentran 250 integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Los equipos terrestres cuentan además con más de 20 medios aéreos y maquinaria pesada para atender los diferentes puntos del incendio.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, se desplazó a la zona y señaló que España atraviesa un verano con varios incendios forestales de gran magnitud.

España registra 40 grandes incendios forestales en 2026

Aagesen señaló que durante 2026 se han registrado 40 grandes incendios forestales en España, mientras que en el mismo periodo del año pasado se habían contabilizado 15.

La funcionaria relacionó la situación con las condiciones meteorológicas que se han presentado en el país y reiteró el llamado del gobierno español para alcanzar un pacto de Estado ante la emergencia climática.

En julio, España enfrentó incendios que afectaron decenas de miles de hectáreas y provocaron el desalojo de miles de personas, principalmente en la zona central del país.

Uno de los incendios más extensos ocurrió en Burgohondo, Ávila, donde las llamas afectaron alrededor de 50 mil hectáreas a finales de julio. Las autoridades lo consideran el incendio más grande de la historia reciente de España.

Incendio de Almería afectó 50 mil hectáreas

A comienzos de julio, otro incendio registrado en la provincia de Almería, en Andalucía, dejó 14 personas fallecidas.

Además del fuego en Huelva, este domingo equipos de bomberos y elementos de la UME continuaban con las labores de extinción de otro incendio en la provincia de Castellón, en el este de España.

Ese incendio había afectado hasta el momento casi 400 hectáreas y obligó a confinar a un municipio cercano, de acuerdo con las autoridades.

La situación de los incendios ocurre mientras distintas regiones de Europa enfrentan olas de calor y una sequía durante este año.

Los científicos atribuyen estas condiciones al cambio climático causado por la actividad humana. Las altas temperaturas han provocado que la vegetación que creció durante los periodos de lluvia registrados a comienzos de año se encuentre seca, lo que favorece la propagación de los incendios forestales.

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